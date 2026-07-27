Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук поручил создать индивидуальные программы развития для каждого района региона. Документы должны базироваться на запросах местных жителей: люди сами определят, какие объекты требуют ремонта и что нужно построить в первую очередь.
Помимо планирования развития территорий, глава региона сосредоточился на благоустройстве Брянска и сельских территорий. Особое внимание уделили доступности социальной инфраструктуры — дорогам к школам, детским садам и больницам, а также состоянию дворов.
"Хотелось бы получить от жителей информацию о том, где работы уже сделаны, а где требуется усилить контроль", — заявил Егор Ковальчук.
Теперь руководители Брянска обязаны еженедельно отчитываться перед губернатором о ходе ремонтных работ во дворах и на подъездах к социальным объектам. Это позволит быстрее находить проблемные участки, которые игнорируют подрядчики или коммунальные службы.
Отдельной темой стал внешний вид городских зданий. Чтобы остановить бесконтрольное разрисовывание стен, Ковальчук предложил перевести уличных художников в легальное русло через городские конкурсы и создание официальных муралов.
"Городские службы пытаются с такими "граффити" бороться, закрашивают по мере сил, но есть более конструктивное предложение: применять таланты легально, участвовать в городских конкурсах и вместе создавать действительно произведения уличного искусства", — предложил губернатор.
Также на совещании с заместителями обсудили экологические и сельскохозяйственные задачи. В частности, речь шла о восстановлении лесного фонда по нацпроекту "Экологическое благополучие" и расширении посевных площадей в области.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.