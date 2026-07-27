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Врио губернатора Егор Ковальчук поручил разработать программы развития районов Брянской области

Россия » Центр » Брянск

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук поручил создать индивидуальные программы развития для каждого района региона. Документы должны базироваться на запросах местных жителей: люди сами определят, какие объекты требуют ремонта и что нужно построить в первую очередь.

Воздушная съемка широкой парковой аллеи с цветными велодорожками
Фото: Pravda.Ru by Святослав Бормотов is licensed under Все права защищены
Воздушная съемка широкой парковой аллеи с цветными велодорожками

Помимо планирования развития территорий, глава региона сосредоточился на благоустройстве Брянска и сельских территорий. Особое внимание уделили доступности социальной инфраструктуры — дорогам к школам, детским садам и больницам, а также состоянию дворов.

"Хотелось бы получить от жителей информацию о том, где работы уже сделаны, а где требуется усилить контроль", — заявил Егор Ковальчук.

Теперь руководители Брянска обязаны еженедельно отчитываться перед губернатором о ходе ремонтных работ во дворах и на подъездах к социальным объектам. Это позволит быстрее находить проблемные участки, которые игнорируют подрядчики или коммунальные службы.

Борьба с граффити и восстановление лесов

Отдельной темой стал внешний вид городских зданий. Чтобы остановить бесконтрольное разрисовывание стен, Ковальчук предложил перевести уличных художников в легальное русло через городские конкурсы и создание официальных муралов.

"Городские службы пытаются с такими "граффити" бороться, закрашивают по мере сил, но есть более конструктивное предложение: применять таланты легально, участвовать в городских конкурсах и вместе создавать действительно произведения уличного искусства", — предложил губернатор.

Также на совещании с заместителями обсудили экологические и сельскохозяйственные задачи. В частности, речь шла о восстановлении лесного фонда по нацпроекту "Экологическое благополучие" и расширении посевных площадей в области.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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