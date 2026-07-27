Зарплаты сотрудников госучреждений Якутии вырастут на 5,4% с сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года в Республике Саха (Якутия) вырастут зарплаты сотрудников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Фонд оплаты труда в этих организациях увеличат на 5,4%.
Повышение связано с ежегодной индексацией выплат, которую требует трудовое законодательство России для поддержки работников бюджетного сектора.
|Параметр
|Данные
|Дата вступления в силу
|1 сентября 2026 года
|Размер повышения ФОТ
|5,4%
|Охваченные категории
|Казенные, бюджетные и автономные учреждения РС(Я)
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