Зарплаты сотрудников госучреждений Якутии вырастут на 5,4% с сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года в Республике Саха (Якутия) вырастут зарплаты сотрудников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Фонд оплаты труда в этих организациях увеличат на 5,4%.

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Повышение связано с ежегодной индексацией выплат, которую требует трудовое законодательство России для поддержки работников бюджетного сектора.

Параметр Данные Дата вступления в силу 1 сентября 2026 года Размер повышения ФОТ 5,4% Охваченные категории Казенные, бюджетные и автономные учреждения РС(Я)