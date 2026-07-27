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Сильный ветер и износ сетей создадут риск отключения электричества в Курской области

Россия » Центр » Курск

28 июля жители нескольких районов Курской области могут остаться без электричества. О возможных перебоях в энергоснабжении предупредили в региональном МЧС.

Линия электропередач на закате
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Линия электропередач на закате

Проблемы с подачей тока ожидаются в следующих районах:

  • Черемисиновский;
  • Советский;
  • Касторенский;
  • Горшеченский;
  • Мантуровский;
  • Тимский.

Причиной могут стать сильные порывы ветра, которые во время гроз достигнут 15-20 м/с. Специалисты ведомства также указывают на износ линий электропередач и связи — старые сети более уязвимы к погодным нагрузкам.

Фактор риска Последствия
Ветер (до 20 м/с) и износ ЛЭП Отключение электричества и сбои в связи
Град Повреждение урожая овощей, фруктов и ягод

Помимо проблем с энергией, в регионе ожидается град. Для фермеров и дачников это создает прямую угрозу уничтожения посевов и плодово-ягодных культур.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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