28 июля жители нескольких районов Курской области могут остаться без электричества. О возможных перебоях в энергоснабжении предупредили в региональном МЧС.
Проблемы с подачей тока ожидаются в следующих районах:
Причиной могут стать сильные порывы ветра, которые во время гроз достигнут 15-20 м/с. Специалисты ведомства также указывают на износ линий электропередач и связи — старые сети более уязвимы к погодным нагрузкам.
|Фактор риска
|Последствия
|Ветер (до 20 м/с) и износ ЛЭП
|Отключение электричества и сбои в связи
|Град
|Повреждение урожая овощей, фруктов и ягод
Помимо проблем с энергией, в регионе ожидается град. Для фермеров и дачников это создает прямую угрозу уничтожения посевов и плодово-ягодных культур.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.