Сильный ветер и износ сетей создадут риск отключения электричества в Курской области

28 июля жители нескольких районов Курской области могут остаться без электричества. О возможных перебоях в энергоснабжении предупредили в региональном МЧС.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Линия электропередач на закате

Проблемы с подачей тока ожидаются в следующих районах:

Черемисиновский;

Советский;

Касторенский;

Горшеченский;

Мантуровский;

Тимский.

Причиной могут стать сильные порывы ветра, которые во время гроз достигнут 15-20 м/с. Специалисты ведомства также указывают на износ линий электропередач и связи — старые сети более уязвимы к погодным нагрузкам.

Фактор риска Последствия Ветер (до 20 м/с) и износ ЛЭП Отключение электричества и сбои в связи Град Повреждение урожая овощей, фруктов и ягод

Помимо проблем с энергией, в регионе ожидается град. Для фермеров и дачников это создает прямую угрозу уничтожения посевов и плодово-ягодных культур.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова