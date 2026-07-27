В Республике Коми откроют новый корпус детской больницы на 68 пациентов

В Республике Коми готовят к открытию новый корпус Республиканской детской клинической больницы (РДКБ). Здание рассчитано на 68 пациентов. Сейчас врачи и строители завершают последние формальности перед приемом детей.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Врач осматривает мальчика

Основная цель нового корпуса — создать автономный цикл диагностики и лечения для профильных отделений, чтобы детям не приходилось перемещаться между разными зданиями больницы.

Неврология и онкология

В новом корпусе разместят отделения неврологии и онкологии. Медики оснастили помещения оборудованием для реабилитации и глубокой диагностики. В частности, в неврологическом отделении откроют шесть реабилитационных кабинетов и установят аппарат ночного ЭЭГ-видеомониторинга для выявления эпилепсии.

Онкологическое отделение уже укомплектовали УЗИ-аппаратом экспертного класса, инфузионными насосами-дозаторами и мониторами витальных функций. В каждой палате теперь есть индивидуальный санузел и душевая.

"Корпус практически полностью готов к работе. Сейчас мы совместно с Центром гигиены и эпидемиологии проводим санэпидэкспертизу, после чего получаем в Роспотребнадзоре санэпидзаключение — после этого мы готовы переводить детей", — пояснил главврач детской больницы Игорь Кустышев.

Перепланировка основной больницы

Запуск нового корпуса позволит изменить структуру основного здания РДКБ. Когда онкологическое отделение переедет, на его месте организуют педиатрический блок с койками для аллергологов, эндокринологов и пульмонологов.

Особое внимание уделят травмпункту. Сейчас он занимает всего 70 квадратных метров, хотя ежегодно через него проходит около 19 тысяч человек. Врачи планируют перенести его на первый этаж основного корпуса, создав отдельный вход для пациентов.

Параметр травмпункта Текущий Площадь помещения 70 кв. м Ежегодный поток пациентов около 19 тысяч посещений Стоимость проекта нового пункта 39 млн рублей

Документация для строительства травмпункта уже готова, вопрос финансирования планируют решить в следующем году. Переезд пациентов в новый корпус должен завершиться к сентябрю-октябрю текущего года. Параллельно администрация больницы начинает поиск и привлечение медицинского персонала.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов