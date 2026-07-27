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Владельцам земли в Воронежской области грозят штрафы за инвазивные растения

Россия » Центр » Воронеж

Жители Воронежской области всё чаще замечают на своих участках, в скверах и вдоль дорог растения-агрессоры. Они быстро захватывают территорию, вытесняя местные виды и разрушая природный баланс. Теперь проблема перестала быть вопросом эстетики: за разрастание инвазионных видов собственникам земли грозят крупные штрафы и даже изъятие участков.

Борщевик
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Борщевик

Кто попал в "черный список" растений

В Воронежской области перечень опасных растений разделен на две группы. Более строгий список действует для особо охраняемых природных территорий (ООПТ), где важно сохранить эталонную природу.

Категория земель Опасные виды растений
ООПТ Борщевик Сосновского, золотарник канадский, эхиноцистис лопастный, девичий виноград пятилисточковый, ирга колосистая, элодея канадская, топинамбур
Остальные земли (дачные участки, пашни и т. д.) Борщевик Сосновского, золотарник канадский, эхиноцистис лопастный

Разницу в списках объяснили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. При подготовке перечня ведомство опиралось на мнения ученых из ВГУ, ВГЛТУ и ВГАУ.

Чем опасны захватчики для экосистемы

Инвазионные виды не просто соседствуют с местными растениями, а перестраивают среду под себя. Например, борщевик Сосновского может превратить луга и поймы в сплошной ковер, полностью уничтожив природное разнообразие.

Другие "тихие захватчики" действуют иначе.

  • Эхиноцистис лопастный (лиана) оплетает деревья вдоль рек Усманки и Битюга, перекрывая свет. Из-за этого обычные травы чахнут и исчезают.
  • Золотарник канадский выделяет вещества, которые подавляют рост соседей, обедняет почву и может скрещиваться с местным золотарником, уничтожая генетическое разнообразие региона.
  • Красный дуб и робиния псевдоакация вытесняют коренные виды деревьев (например, дуб черешчатый), что влечет за собой гибель всего сопутствующего растительного комплекса.

"Луга, поймы, опушки могут покрыться сплошным ковром борщевика, и тогда привычное природное разнообразие исчезнет", — пояснила научный сотрудник Ботанического сада ВГУ Лилия Лепешкина.

Штрафы и законы: что грозит владельцам земли

С 1 марта 2026 года вступил в силу закон (ФЗ №294-ФЗ), который обязывает собственников участков уничтожать опасные инвазионные растения. Бездействие может привести к административной ответственности по статье 8.7 КоАП РФ.

Кто нарушает Размер штрафа
Физические лица от 20 до 50 тыс. рублей
Должностные лица от 50 до 100 тыс. рублей
Юридические лица от 400 до 700 тыс. рублей

Помимо фиксированных сумм, штраф может составить от 1,5% до 5% от кадастровой стоимости участка. В крайних случаях при систематическом игнорировании предписаний через суд землю могут изъять.

"Изъятие — крайняя мера. Несколько стеблей борщевика, которые владелец своевременно скашивает, не станут основанием для изъятия", — пояснила руководитель практики недвижимости и строительства ЮК "Центральный округ" Ксения Алферова.

Как бороться с сорняками-агрессорами

Особую опасность представляет борщевик Сосновского из-за ядовитого сока, который под солнцем вызывает сильные ожоги. Работа с ним требует строгого соблюдения правил.

  • Защита: использовать только спецодежду, закрывающую кожу.
  • Метод: весной растения выкапывают, летом скашивают косой или трактором. Триммеры запрещены — они разбрызгивают сок.
  • Утилизация: зонтики с семенами срезают секаторами, собирают в плотные мешки и сжигают. Выбрасывать их в обычный мусор нельзя, так как это приведет к новому посеву.

Чтобы определить вид растения на своем участке, юристы и экологи рекомендуют использовать приложения для натуралистов: фотография растения через нейросеть поможет быстро понять, относится ли оно к "черному списку".

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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