Владельцам земли в Воронежской области грозят штрафы за инвазивные растения

Жители Воронежской области всё чаще замечают на своих участках, в скверах и вдоль дорог растения-агрессоры. Они быстро захватывают территорию, вытесняя местные виды и разрушая природный баланс. Теперь проблема перестала быть вопросом эстетики: за разрастание инвазионных видов собственникам земли грозят крупные штрафы и даже изъятие участков.
В Воронежской области перечень опасных растений разделен на две группы. Более строгий список действует для особо охраняемых природных территорий (ООПТ), где важно сохранить эталонную природу.
|Категория земель
|Опасные виды растений
|ООПТ
|Борщевик Сосновского, золотарник канадский, эхиноцистис лопастный, девичий виноград пятилисточковый, ирга колосистая, элодея канадская, топинамбур
|Остальные земли (дачные участки, пашни и т. д.)
|Борщевик Сосновского, золотарник канадский, эхиноцистис лопастный
Разницу в списках объяснили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. При подготовке перечня ведомство опиралось на мнения ученых из ВГУ, ВГЛТУ и ВГАУ.
Инвазионные виды не просто соседствуют с местными растениями, а перестраивают среду под себя. Например, борщевик Сосновского может превратить луга и поймы в сплошной ковер, полностью уничтожив природное разнообразие.
Другие "тихие захватчики" действуют иначе.
"Луга, поймы, опушки могут покрыться сплошным ковром борщевика, и тогда привычное природное разнообразие исчезнет", — пояснила научный сотрудник Ботанического сада ВГУ Лилия Лепешкина.
С 1 марта 2026 года вступил в силу закон (ФЗ №294-ФЗ), который обязывает собственников участков уничтожать опасные инвазионные растения. Бездействие может привести к административной ответственности по статье 8.7 КоАП РФ.
|Кто нарушает
|Размер штрафа
|Физические лица
|от 20 до 50 тыс. рублей
|Должностные лица
|от 50 до 100 тыс. рублей
|Юридические лица
|от 400 до 700 тыс. рублей
Помимо фиксированных сумм, штраф может составить от 1,5% до 5% от кадастровой стоимости участка. В крайних случаях при систематическом игнорировании предписаний через суд землю могут изъять.
"Изъятие — крайняя мера. Несколько стеблей борщевика, которые владелец своевременно скашивает, не станут основанием для изъятия", — пояснила руководитель практики недвижимости и строительства ЮК "Центральный округ" Ксения Алферова.
Особую опасность представляет борщевик Сосновского из-за ядовитого сока, который под солнцем вызывает сильные ожоги. Работа с ним требует строгого соблюдения правил.
Чтобы определить вид растения на своем участке, юристы и экологи рекомендуют использовать приложения для натуралистов: фотография растения через нейросеть поможет быстро понять, относится ли оно к "черному списку".
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.