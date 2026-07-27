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В Калининградской области запретили лодки и дайвинг в ряде приграничных зон

Россия » Северо-Запад » Калининград

В Калининградской области ввели ограничения на использование лодок и погружения с аквалангом в ряде приграничных зон. Запрет также касается рыбной ловли и любой иной хозяйственной деятельности в этих квадратах.

Калининград, Верхний пруд
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Калининград, Верхний пруд

Пограничные органы объясняют такие меры необходимостью охраны природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности региона. Ограничения действуют на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), а также в местах, где зафиксировано сильное загрязнение или существуют риски для жизни людей.

Для местного жителя, будь то рыбак или дайвер, это означает необходимость заранее проверять маршрут. Попадание в закрытую зону может привести к административному штрафу, а при серьезных нарушениях — к уголовному делу.

Что запрещено Где действуют ограничения
Передвижение на лодках, дайвинг, рыбалка и хозяйственные работы ООПТ, зоны экологического риска, опасные для жизни участки

Ответы на популярные вопросы

Как узнать точные границы запретных зон?

Информацию о границах зон можно уточнить в региональном управлении пограничной службы или на официальных картах природоохранных территорий.

Какое наказание грозит за нарушение?

Зависит от тяжести проступка: от административного штрафа до уголовного преследования.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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