В Калининградской области ввели ограничения на использование лодок и погружения с аквалангом в ряде приграничных зон. Запрет также касается рыбной ловли и любой иной хозяйственной деятельности в этих квадратах.
Пограничные органы объясняют такие меры необходимостью охраны природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности региона. Ограничения действуют на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), а также в местах, где зафиксировано сильное загрязнение или существуют риски для жизни людей.
Для местного жителя, будь то рыбак или дайвер, это означает необходимость заранее проверять маршрут. Попадание в закрытую зону может привести к административному штрафу, а при серьезных нарушениях — к уголовному делу.
|Что запрещено
|Где действуют ограничения
|Передвижение на лодках, дайвинг, рыбалка и хозяйственные работы
|ООПТ, зоны экологического риска, опасные для жизни участки
Информацию о границах зон можно уточнить в региональном управлении пограничной службы или на официальных картах природоохранных территорий.
Зависит от тяжести проступка: от административного штрафа до уголовного преследования.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.