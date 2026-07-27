Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звонок от соседей снизу — вопрос времени: главная ошибка при подключении смесителя
Жара в теплице сжигает всё: одно решение в июле предопредет судьбу вашего урожая
Как приготовить торт с хрустящим основанием из воздушного риса
Врио губернатора Егор Ковальчук поручил разработать программы развития районов Брянской области
Зарплаты сотрудников госучреждений Якутии вырастут на 5,4% с сентября 2026 года
Сильный ветер и износ сетей создадут риск отключения электричества в Курской области
В Республике Коми откроют новый корпус детской больницы на 68 пациентов
Владельцам земли в Воронежской области грозят штрафы за инвазивные растения
Приседаете месяцами, а результата нет? 5 фатальных ошибок, которые блокируют рост ягодиц

Незаконный многоэтажный дом на Васильевском острове начали сносить

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

На Васильевском острове начали сносить незаконный многоэтажный дом на 9-й линии. Рабочие демонтируют как наземные конструкции, так и подземную часть объекта: извлекают сваи, ростверки и фундамент, а также засыпают строительные котлованы.

Благоустройство Васильевского острова
Фото: Telegram / Раzумишкин by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Благоустройство Васильевского острова

История этого долгостроя началась в 2006 году с проекта ЖК "Триумф", который запустило ЗАО "ИВИ-93". Спустя два года компания обанкротилась. Права на объект перешли к фирме "ВТ-Недвижимость", созданной обманутыми дольщиками, но согласовать проект не удалось: здание нарушало нормы инсоляции и требования к санитарно‑защитной зоне.

"Проводить демонтаж будут поэтапно, фиксируя, как снос влияет на соседние дома и инженерные коммуникации. После завершения работ территорию полностью освободят и приведут в безопасное состояние", — сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Риски для исторической среды

Суд расторг договор аренды участка еще в 2015 году, а первые попытки расчистить площадку начались в 2017-м. Тогда убрали лишь временные постройки и трансформаторную подстанцию. Основной бетонный остов оставили нетронутым из-за опасений за соседнюю застройку.

Объект находится во дворе нескольких дореволюционных зданий, включая доходные дома Гришина, Новосветова и купцов Третьяковых. Любое резкое воздействие на грунт могло привести к повреждению этих памятников архитектуры.

Чтобы избежать катастрофы, в 2024 году город разработал геотехнический прогноз. Специалисты рассчитали влияние сноса на окружающие дома и составили план безопасного демонтажа.

Этап / Событие Дата / Результат
Старт строительства ЖК "Триумф" 2006 год
Банкротство застройщика "ИВИ-93" 2008 год
Расторжение договора аренды участка 2015 год
Частичный демонтаж (бытовки, навесы) 2017 год
Полноценный снос конструкций Июль 2026 года
Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Авто
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Пятидесятитысячный рубеж пройден: под Минском выпустили юбилейную версию популярного кроссовера
Авто
Пятидесятитысячный рубеж пройден: под Минском выпустили юбилейную версию популярного кроссовера
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Минск
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Популярное
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе

Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.

Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Евросоюз переходит к новой санкционной политике против России Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Последние материалы
В Белгородской области до конца года откроют 12 новых медицинских объектов
Организаторы подпольного банка в Петербурге получили реальные тюремные сроки
Связь ночного храпа и риска инсульта: что скрывает прерывистое дыхание во время сна
В Архангельской области одобрили финансирование 12 проектов программы "Студенческий стартап"
В Орловской области обнаружили опасный карантинный сорняк амброзию
РКБ Татарстана расширяет количество операционных залов в ходе реконструкции
Серфинг в Таиланде сделали инструментом для восстановления ментального здоровья
Поставки нефти из Казахстана возобновились после атак беспилотников
Газировка в подростковом возрасте повышает риск гипертонии в полтора раза
В Саранске построят школу и детский сад для жителей ЖК "Гратион"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.