На Васильевском острове начали сносить незаконный многоэтажный дом на 9-й линии. Рабочие демонтируют как наземные конструкции, так и подземную часть объекта: извлекают сваи, ростверки и фундамент, а также засыпают строительные котлованы.
История этого долгостроя началась в 2006 году с проекта ЖК "Триумф", который запустило ЗАО "ИВИ-93". Спустя два года компания обанкротилась. Права на объект перешли к фирме "ВТ-Недвижимость", созданной обманутыми дольщиками, но согласовать проект не удалось: здание нарушало нормы инсоляции и требования к санитарно‑защитной зоне.
"Проводить демонтаж будут поэтапно, фиксируя, как снос влияет на соседние дома и инженерные коммуникации. После завершения работ территорию полностью освободят и приведут в безопасное состояние", — сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ).
Суд расторг договор аренды участка еще в 2015 году, а первые попытки расчистить площадку начались в 2017-м. Тогда убрали лишь временные постройки и трансформаторную подстанцию. Основной бетонный остов оставили нетронутым из-за опасений за соседнюю застройку.
Объект находится во дворе нескольких дореволюционных зданий, включая доходные дома Гришина, Новосветова и купцов Третьяковых. Любое резкое воздействие на грунт могло привести к повреждению этих памятников архитектуры.
Чтобы избежать катастрофы, в 2024 году город разработал геотехнический прогноз. Специалисты рассчитали влияние сноса на окружающие дома и составили план безопасного демонтажа.
|Этап / Событие
|Дата / Результат
|Старт строительства ЖК "Триумф"
|2006 год
|Банкротство застройщика "ИВИ-93"
|2008 год
|Расторжение договора аренды участка
|2015 год
|Частичный демонтаж (бытовки, навесы)
|2017 год
|Полноценный снос конструкций
|Июль 2026 года
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.