Незаконный многоэтажный дом на Васильевском острове начали сносить

На Васильевском острове начали сносить незаконный многоэтажный дом на 9-й линии. Рабочие демонтируют как наземные конструкции, так и подземную часть объекта: извлекают сваи, ростверки и фундамент, а также засыпают строительные котлованы.

Фото: Telegram / Раzумишкин by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Благоустройство Васильевского острова

История этого долгостроя началась в 2006 году с проекта ЖК "Триумф", который запустило ЗАО "ИВИ-93". Спустя два года компания обанкротилась. Права на объект перешли к фирме "ВТ-Недвижимость", созданной обманутыми дольщиками, но согласовать проект не удалось: здание нарушало нормы инсоляции и требования к санитарно‑защитной зоне.

"Проводить демонтаж будут поэтапно, фиксируя, как снос влияет на соседние дома и инженерные коммуникации. После завершения работ территорию полностью освободят и приведут в безопасное состояние", — сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Риски для исторической среды

Суд расторг договор аренды участка еще в 2015 году, а первые попытки расчистить площадку начались в 2017-м. Тогда убрали лишь временные постройки и трансформаторную подстанцию. Основной бетонный остов оставили нетронутым из-за опасений за соседнюю застройку.

Объект находится во дворе нескольких дореволюционных зданий, включая доходные дома Гришина, Новосветова и купцов Третьяковых. Любое резкое воздействие на грунт могло привести к повреждению этих памятников архитектуры.

Чтобы избежать катастрофы, в 2024 году город разработал геотехнический прогноз. Специалисты рассчитали влияние сноса на окружающие дома и составили план безопасного демонтажа.

Этап / Событие Дата / Результат Старт строительства ЖК "Триумф" 2006 год Банкротство застройщика "ИВИ-93" 2008 год Расторжение договора аренды участка 2015 год Частичный демонтаж (бытовки, навесы) 2017 год Полноценный снос конструкций Июль 2026 года

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова