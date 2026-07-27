Почти 94% избирательных участков в Татарстане к сентябрю 2026 года разместят на первых этажах зданий. Это коснется выборов депутатов Государственной Думы и дополнительных выборов в Государственный Совет республики.
За десять лет доступность помещений выросла более чем в два раза: в 2014 году участки находились на первых этажах лишь в 40-45% случаев.
"Республика продолжает работу по созданию удобных условий для всех категорий избирателей", — сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.
Для подготовки среды комиссия работает с Минтруда, занятости и соцзащиты, муниципалитетами, общественными организациями и аппаратом уполномоченного по правам человека в Татарстане.
Техническое оснащение участков сосредоточили на помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. В 1523 точках установят специальные кабинки для голосования с широкими проемами, чтобы в них могли заехать люди на креслах-колясках.
Все участки республики оснастят трафаретами со шрифтом Брайля для самостоятельного заполнения бюллетеней. Информационные материалы подготовят с использованием крупного шрифта на русском и татарском языках.
|Параметр
|Показатель / Решение
|Расположение на 1 этаже
|~94% участков
|Кабинки для кресел-колясок
|1523 участка
|Спецсредства
|Трафареты Брайля, крупный шрифт (рус. и тат.)
Голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.