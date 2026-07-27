В Новосибирске определяют лучшую строительную площадку по нормам безопасности и экологии

В Новосибирске и городе Обь начали оценивать стройплощадки в рамках конкурса "Лучшая строительная площадка". 27 июля комиссия осмотрела первые три объекта: ЖК "Урбан Парк", "Салют" и "Первый на Титова".
В группу экспертов вошли представители Госстройнадзора Новосибирской области, Ассоциации развития инфраструктуры и девелопмента (АРИД), Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) и региональных саморегулируемых организаций.
Специалисты оценивают не только качество возводимых зданий, но и культуру производства. Основное внимание уделяют следующим пунктам:
Конкурс проводится в регионе с 2023 года. Прошлым летом лучшей признали площадку ЖК "Базилик", которую строила компания "Урбан Строй".
|Параметр конкурса
|Детали
|Срок подведения итогов
|Накануне Дня строителя
|Награда победителя
|Диплом, ценный приз и статья в федеральной "Строительной газете"
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