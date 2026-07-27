В Новосибирске определяют лучшую строительную площадку по нормам безопасности и экологии

В Новосибирске и городе Обь начали оценивать стройплощадки в рамках конкурса "Лучшая строительная площадка". 27 июля комиссия осмотрела первые три объекта: ЖК "Урбан Парк", "Салют" и "Первый на Титова".

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Строители на стройке

В группу экспертов вошли представители Госстройнадзора Новосибирской области, Ассоциации развития инфраструктуры и девелопмента (АРИД), Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) и региональных саморегулируемых организаций.

Что проверяют на объектах

Специалисты оценивают не только качество возводимых зданий, но и культуру производства. Основное внимание уделяют следующим пунктам:

соблюдение техники безопасности;

пожарная и электробезопасность;

защита окружающих от строительного шума;

выполнение экологических норм;

организация труда на площадке.

Конкурс проводится в регионе с 2023 года. Прошлым летом лучшей признали площадку ЖК "Базилик", которую строила компания "Урбан Строй".

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