В Торопце укрепят фундамент жилого дома XVIII века

В Торопце ищут подрядчика для укрепления фундамента жилого дома второй половины XVIII века. Здание находится на Красноармейской улице, дом №15, и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
На ремонт выделяют около 8,5 млн рублей из местного бюджета. Информация о тендере появилась на портале госзакупок. Завершить все работы должны до 31 декабря 2026 года.
|Параметр
|Детали проекта
|Объект
|Жилой дом XVIII века (Красноармейская, 15)
|Сумма работ
|~ 8,5 млн рублей
|Срок исполнения
|до 31 декабря 2026 года
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