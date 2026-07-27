В Торопце укрепят фундамент жилого дома XVIII века

В Торопце ищут подрядчика для укрепления фундамента жилого дома второй половины XVIII века. Здание находится на Красноармейской улице, дом №15, и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дом с трещиной в фундаменте

На ремонт выделяют около 8,5 млн рублей из местного бюджета. Информация о тендере появилась на портале госзакупок. Завершить все работы должны до 31 декабря 2026 года.

Параметр Детали проекта Объект Жилой дом XVIII века (Красноармейская, 15) Сумма работ ~ 8,5 млн рублей Срок исполнения до 31 декабря 2026 года