Аграрии Мордовии начали уборку зерновых. Сейчас техника работает на полях 18 районов республики. Всего собрать урожай предстоит с 449 тысяч гектаров.
За первые дни кампании фермеры убрали 1680 гектаров, что составляет 4% от общего объема посевов. Намолочено 77 тысяч тонн зерна.
Средняя урожайность озимых по агропромышленному комплексу республики достигла 45,4 центнера с гектара. Лидером по показателям стал Кочкуровский район, где зафиксировали намолот 60,1 ц/га.
|Район
|Урожайность (ц/га)
|Кочкуровский
|60,1
|Атюрьевский
|56,6
|Инсарский
|55,3
|Большеигнатовский
|34,2
Показатель свыше 50 центнеров за гектар также отмечают в Кадошкинском и Теньгушевском районах. Самый низкий результат на текущий момент зафиксировали в Большеигнатовском районе — 34,2 ц/га.
"Озимые культуры Мордовии показывают высокую урожайность", — сообщили в профильном ведомстве.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.