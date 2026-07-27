В Мордовии за первые дни уборки собрали 77 тысяч тонн зерна

Аграрии Мордовии начали уборку зерновых. Сейчас техника работает на полях 18 районов республики. Всего собрать урожай предстоит с 449 тысяч гектаров.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Комбайн Полесье убирает пшеницу на поле

За первые дни кампании фермеры убрали 1680 гектаров, что составляет 4% от общего объема посевов. Намолочено 77 тысяч тонн зерна.

Средняя урожайность озимых по агропромышленному комплексу республики достигла 45,4 центнера с гектара. Лидером по показателям стал Кочкуровский район, где зафиксировали намолот 60,1 ц/га.

Район Урожайность (ц/га) Кочкуровский 60,1 Атюрьевский 56,6 Инсарский 55,3 Большеигнатовский 34,2

Показатель свыше 50 центнеров за гектар также отмечают в Кадошкинском и Теньгушевском районах. Самый низкий результат на текущий момент зафиксировали в Большеигнатовском районе — 34,2 ц/га.

"Озимые культуры Мордовии показывают высокую урожайность", — сообщили в профильном ведомстве.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов