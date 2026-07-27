Республика Мордовия получит почти 620 млн рублей опережающего финансирования. Средства направят на завершение реконструкции онкологического диспансера в Саранске, что позволит сдать объект раньше графика.
"Важно, чтобы наши граждане своевременно получали квалифицированное лечение независимо от места их проживания", — подчеркнул Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Ускорение темпов работ сократит время ожидания специализированной помощи для жителей региона. Строительство и модернизация медицинских учреждений проходят по государственной программе "Развитие здравоохранения Российской Федерации".
|Параметр
|Значение
|Объем допфинансирования
|~ 620 млн рублей
|Объект
|Онкологический диспансер (Саранск)
|Цель
|Досрочный ввод в эксплуатацию
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.