Мордовия получит 620 млн рублей для досрочного открытия онкодиспансера

Республика Мордовия получит почти 620 млн рублей опережающего финансирования. Средства направят на завершение реконструкции онкологического диспансера в Саранске, что позволит сдать объект раньше графика.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-центр Правительства Тульской области., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Онкодиспансер

"Важно, чтобы наши граждане своевременно получали квалифицированное лечение независимо от места их проживания", — подчеркнул Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Ускорение темпов работ сократит время ожидания специализированной помощи для жителей региона. Строительство и модернизация медицинских учреждений проходят по государственной программе "Развитие здравоохранения Российской Федерации".

Параметр Значение Объем допфинансирования ~ 620 млн рублей Объект Онкологический диспансер (Саранск) Цель Досрочный ввод в эксплуатацию

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов