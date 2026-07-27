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Мордовия получит 620 млн рублей для досрочного открытия онкодиспансера

Россия » Поволжье » Саранск

Республика Мордовия получит почти 620 млн рублей опережающего финансирования. Средства направят на завершение реконструкции онкологического диспансера в Саранске, что позволит сдать объект раньше графика.

Онкодиспансер
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-центр Правительства Тульской области., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Онкодиспансер

"Важно, чтобы наши граждане своевременно получали квалифицированное лечение независимо от места их проживания", — подчеркнул Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Ускорение темпов работ сократит время ожидания специализированной помощи для жителей региона. Строительство и модернизация медицинских учреждений проходят по государственной программе "Развитие здравоохранения Российской Федерации".

Параметр Значение
Объем допфинансирования ~ 620 млн рублей
Объект Онкологический диспансер (Саранск)
Цель Досрочный ввод в эксплуатацию
Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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