Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) в Удмуртии запустил производство новых узлов для низкопольных трамваев. Предприятие представило разработки на выставке "Иннопром", подтвердив готовность полностью обеспечить российских вагоностроителей критически важными деталями. Первая новинка — электромагнитный рельсовый тормоз РТ-70, гарантирующий безопасную остановку вагона в экстренных ситуациях. Также завод начал выпуск зубчатых муфт МЗ-К50, которые отвечают за передачу энергии от мотора к ходовой части и запуск движения состава.
Инженеры СЭГЗ подчеркивают, что данные агрегаты ранее поставлялись исключительно из-за рубежа. Теперь выпуск организован на базе отечественных материалов и комплектующих. В сочетании с мощным тяговым двигателем ДАТ-72 завод закрывает потребность в трех основных элементах трамвайной тележки. Как сообщает udm-info.ru, заказчики проявляют высокий интерес к продукции, которая избавляет отрасль от импортозависимости.
"Создание собственной компонентной базы для городского электротранспорта является залогом стабильности транспортной системы страны и позволяет избежать дефицита запчастей в будущем", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Заводские конструкторы отмечают, что на рынке сформировался устойчивый спрос на российские запчасти для современной транспортной техники. Главный конструктор СЭГЗ Алексей Поздеев подтвердил текущие тенденции: "Сегодня у производителей подобной техники есть большой запрос на импортозамещение элементов трамвайной тележки". Экспертные круги на "Иннопроме" уже оценили потенциал сарапульских изделий, которые по характеристикам не уступают западным аналогам.
Завод освоил производство рельсовых тормозов РТ-70 для экстренной остановки и зубчатых муфт МЗ-К50 для передачи крутящего момента двигателей.
Все представленные агрегаты полностью собираются из российских материалов в рамках программы технологического суверенитета.
Основные потребители новых узлов — производители современных низкопольных трамваев, требующих высокой надежности тормозной и тяговой систем.
Широкой общественности и профильным специалистам новинки продемонстрировали в Екатеринбурге на международной промышленной площадке "Иннопром".
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.