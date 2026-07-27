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Зарубежные запчасти уходят в прошлое: уникальная разработка из Удмуртии изменила правила игры

Россия » Поволжье » Ижевск

Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) в Удмуртии запустил производство новых узлов для низкопольных трамваев. Предприятие представило разработки на выставке "Иннопром", подтвердив готовность полностью обеспечить российских вагоностроителей критически важными деталями. Первая новинка — электромагнитный рельсовый тормоз РТ-70, гарантирующий безопасную остановку вагона в экстренных ситуациях. Также завод начал выпуск зубчатых муфт МЗ-К50, которые отвечают за передачу энергии от мотора к ходовой части и запуск движения состава.

трамвай
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
трамвай

Локализация ключевых узлов трамвайной тележки

Инженеры СЭГЗ подчеркивают, что данные агрегаты ранее поставлялись исключительно из-за рубежа. Теперь выпуск организован на базе отечественных материалов и комплектующих. В сочетании с мощным тяговым двигателем ДАТ-72 завод закрывает потребность в трех основных элементах трамвайной тележки. Как сообщает udm-info.ru, заказчики проявляют высокий интерес к продукции, которая избавляет отрасль от импортозависимости.

"Создание собственной компонентной базы для городского электротранспорта является залогом стабильности транспортной системы страны и позволяет избежать дефицита запчастей в будущем", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Заводские конструкторы отмечают, что на рынке сформировался устойчивый спрос на российские запчасти для современной транспортной техники. Главный конструктор СЭГЗ Алексей Поздеев подтвердил текущие тенденции: "Сегодня у производителей подобной техники есть большой запрос на импортозамещение элементов трамвайной тележки". Экспертные круги на "Иннопроме" уже оценили потенциал сарапульских изделий, которые по характеристикам не уступают западным аналогам.

Ответы на популярные вопросы о продукции СЭГЗ

Какие запчасти для трамваев начали выпускать в Удмуртии?

Завод освоил производство рельсовых тормозов РТ-70 для экстренной остановки и зубчатых муфт МЗ-К50 для передачи крутящего момента двигателей.

Используются ли в производстве импортные детали?

Все представленные агрегаты полностью собираются из российских материалов в рамках программы технологического суверенитета.

Для какого вида транспорта предназначены новинки?

Основные потребители новых узлов — производители современных низкопольных трамваев, требующих высокой надежности тормозной и тяговой систем.

Где еще представили разработки предприятия?

Широкой общественности и профильным специалистам новинки продемонстрировали в Екатеринбурге на международной промышленной площадке "Иннопром".

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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