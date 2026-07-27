Барнаул закупит новую главную новогоднюю ель. По результатам тендера поставщиком стала компания "Елочкин" из Санкт-Петербурга. Контракт уже подписан, стоимость работ составила 20,7 млн рублей.
Решение об обновлении дерева приняли после осмотра текущей конструкции, которую установили в 2017 году. Власти города признали её изношенной и непригодной для дальнейшего использования.
|Параметр
|Характеристика новой ели
|Высота
|32 метра
|Декор
|Элементы под ограненные рубины со светодиодами, декоративные свечи с эффектом "живого пламени"
|Стоимость
|20,7 млн рублей
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.