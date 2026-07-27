Барнаул обновит главную новогоднюю ель из-за износа старой конструкции

Барнаул закупит новую главную новогоднюю ель. По результатам тендера поставщиком стала компания "Елочкин" из Санкт-Петербурга. Контракт уже подписан, стоимость работ составила 20,7 млн рублей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Новогодняя улица с елкой

Решение об обновлении дерева приняли после осмотра текущей конструкции, которую установили в 2017 году. Власти города признали её изношенной и непригодной для дальнейшего использования.

Параметр Характеристика новой ели Высота 32 метра Декор Элементы под ограненные рубины со светодиодами, декоративные свечи с эффектом "живого пламени" Стоимость 20,7 млн рублей