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В Ростове-на-Дону вернули электричество 15 тысячам жителей после урагана

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону вернули свет в дома 15 тысяч жителей после сильного урагана. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Поваленные деревья в парке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Поваленные деревья в парке

Ветер повалил сотни деревьев, которые оборвали провода линий электропередачи. Чтобы вернуть электричество в жилые кварталы, спасатели и электрики работали без перерывов и выходных.

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Вернули свет в домах 2,6 тысячи домов (15 тыс. жителей)
Убрали поваленных деревьев 356 штук
Задействовано сил и средств 30 бригад, 28 единиц спецтехники

По словам мэра, ремонт электросетей продолжается круглосуточно. Работы не остановятся, пока свет не появится в каждом отключенном доме.

Уже наладили питание котельных АО "Теплокоммунэнерго". Параллельно с этим специалисты "Ростгорсвета" чинят уличные фонари — зафиксировали более 300 повреждений. На этом участке работают шесть бригад и шесть спецмашин.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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