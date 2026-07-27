В Ростове-на-Дону вернули свет в дома 15 тысяч жителей после сильного урагана. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Ветер повалил сотни деревьев, которые оборвали провода линий электропередачи. Чтобы вернуть электричество в жилые кварталы, спасатели и электрики работали без перерывов и выходных.
|Показатель
|Значение
|Вернули свет в домах
|2,6 тысячи домов (15 тыс. жителей)
|Убрали поваленных деревьев
|356 штук
|Задействовано сил и средств
|30 бригад, 28 единиц спецтехники
По словам мэра, ремонт электросетей продолжается круглосуточно. Работы не остановятся, пока свет не появится в каждом отключенном доме.
Уже наладили питание котельных АО "Теплокоммунэнерго". Параллельно с этим специалисты "Ростгорсвета" чинят уличные фонари — зафиксировали более 300 повреждений. На этом участке работают шесть бригад и шесть спецмашин.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.