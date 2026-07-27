В Костромской области расширили возможности для занятий конным спортом и современным пятиборьем. На местном государственном ипподроме построили крытый манеж, что позволило увеличить число спортсменов на треть, а пропускную способность спортивной школы — в два раза.
Сейчас на ипподроме тренируются более 300 жителей региона, в конюшнях содержат свыше 50 лошадей. Новое здание манежа позволяет проводить занятия в любую погоду, обеспечивая безопасность всадников и животных.
|Показатель
|Значение
|Количество занимающихся
|300+ человек
|Поголовье лошадей
|50+ голов
|Рост пропускной способности школы
|в 2 раза
Инфраструктура ипподрома стала базой для проведения крупных турниров. В этом году здесь прошел ежегодный турнир памяти народного артиста СССР Павла Кадочникова, который проводится с 2012 года. В соревнованиях приняли участие более 80 всадников из Костромской, Ивановской и Ярославской областей.
Спортивная программа включила конкур, заезды рысаков и выводку лошадей разных пород. Также зрителям представили показательные выступления русских троек.
"Соревнования подтверждают статус одного из ключевых региональных спортивных событий", — сообщил председатель областного комитета по физической культуре и спорту Николай Кучин.
По словам Кучина, в текущем сезоне расширилась география участников, а число спортивных пар выросло по сравнению с прошлым годом.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.