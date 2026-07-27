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Костромская область расширила инфраструктуру для конного спорта и современного пятиборья

Россия » Центр » Кострома

В Костромской области расширили возможности для занятий конным спортом и современным пятиборьем. На местном государственном ипподроме построили крытый манеж, что позволило увеличить число спортсменов на треть, а пропускную способность спортивной школы — в два раза.

Соревнования по конкуру
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Соревнования по конкуру

Сейчас на ипподроме тренируются более 300 жителей региона, в конюшнях содержат свыше 50 лошадей. Новое здание манежа позволяет проводить занятия в любую погоду, обеспечивая безопасность всадников и животных.

Показатель Значение
Количество занимающихся 300+ человек
Поголовье лошадей 50+ голов
Рост пропускной способности школы в 2 раза

Инфраструктура ипподрома стала базой для проведения крупных турниров. В этом году здесь прошел ежегодный турнир памяти народного артиста СССР Павла Кадочникова, который проводится с 2012 года. В соревнованиях приняли участие более 80 всадников из Костромской, Ивановской и Ярославской областей.

Спортивная программа включила конкур, заезды рысаков и выводку лошадей разных пород. Также зрителям представили показательные выступления русских троек.

"Соревнования подтверждают статус одного из ключевых региональных спортивных событий", — сообщил председатель областного комитета по физической культуре и спорту Николай Кучин.

По словам Кучина, в текущем сезоне расширилась география участников, а число спортивных пар выросло по сравнению с прошлым годом.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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