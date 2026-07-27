Перебои с электричеством в Башкирии: жители остаются без света по несколько раз в неделю

Жители Татышлинского района Башкирии столкнулись с регулярными перебоями в подаче электричества. По словам сельчан, свет пропадает по несколько раз в неделю, а время ожидания восстановления питания иногда превышает шесть часов.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Затопленная улица в поселке

Районная администрация запросила разъяснения у ПО "Нефтекамские электрические сети" ("Башкирэнерго"). Власти потребовали объяснить причины частых аварийных ситуаций, особенно в деревне 1-Янаул, и наладить систему оповещения людей о плановых работах.

Представители энергосети сообщили, что отключение 24 июля носила плановый характер. Причина — капитальный ремонт линий электропередачи. Рабочие продолжат модернизацию сетей в три этапа до конца августа.

Параметр Информация Локация проблем Татышлинский район, в частности д. 1-Янаул Продолжительность сбоев До 6 часов и более Срок проведения работ До конца августа (3 этапа)

"Районные власти направили письмо в адрес ПО "Нефтекамские электрические сети" "Башкирэнерго" с просьбой предоставить разъяснения по частым и длительным отключениям электроэнергии", — сообщили в администрации Татышлинского района.

Ответы на популярные вопросы

Когда закончится ремонт сетей?

Энергетики планируют завершить все три этапа капитального ремонта линий электропередачи до конца августа.

Будут ли предупреждать об отключениях?

Администрация района уже направила официальное требование в "Башкирэнерго" обеспечить своевременное информирование жителей о плановых работах.

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