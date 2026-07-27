Жители Татышлинского района Башкирии столкнулись с регулярными перебоями в подаче электричества. По словам сельчан, свет пропадает по несколько раз в неделю, а время ожидания восстановления питания иногда превышает шесть часов.
Районная администрация запросила разъяснения у ПО "Нефтекамские электрические сети" ("Башкирэнерго"). Власти потребовали объяснить причины частых аварийных ситуаций, особенно в деревне 1-Янаул, и наладить систему оповещения людей о плановых работах.
Представители энергосети сообщили, что отключение 24 июля носила плановый характер. Причина — капитальный ремонт линий электропередачи. Рабочие продолжат модернизацию сетей в три этапа до конца августа.
|Параметр
|Информация
|Локация проблем
|Татышлинский район, в частности д. 1-Янаул
|Продолжительность сбоев
|До 6 часов и более
|Срок проведения работ
|До конца августа (3 этапа)
"Районные власти направили письмо в адрес ПО "Нефтекамские электрические сети" "Башкирэнерго" с просьбой предоставить разъяснения по частым и длительным отключениям электроэнергии", — сообщили в администрации Татышлинского района.
Энергетики планируют завершить все три этапа капитального ремонта линий электропередачи до конца августа.
Администрация района уже направила официальное требование в "Башкирэнерго" обеспечить своевременное информирование жителей о плановых работах.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.