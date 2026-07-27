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Бензин АИ-92 и АИ-95 вернулся на большинство заправок Ростова-на-Дону

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону налаживается доступ к топливу. По данным Donday на 27 июля, бензин марок АИ-92 и АИ-95 вернулся на большинство городских заправок.

Бензоколонки на заправке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензоколонки на заправке

Для водителей это означает снижение нагрузки на отдельные станции и сокращение времени ожидания в очередях. Сейчас заправиться с минимальными задержками можно на объектах компаний "Роснефть", "Газпром" и "Лукойл" по следующим адресам:

  • Пойменная, 4;
  • Вагулевского, 9А;
  • Виражный, 21/1;
  • Привокзальная, 3 и 7А;
  • Профсоюзная, 177;
  • Красноармейская, 105А;
  • М. Нагибина, 7Б и 30В;
  • Фурмановская, 152;
  • Волкова, 24;
  • Королёва, 5А;
  • Театральный, 62;
  • Шолохова, 11В и 191Б;
  • Аксайский проспект, 2;
  • Лесопарковая, 7;
  • Текучева, 229А;
  • Менжинского, 2Б;
  • Боковский, 57;
  • Портовая, 238/2;
  • Стачки, 181;
  • Всесоюзная, 166;
  • Малиновского, 29;
  • Таганрогская, 134А.

Цены на топливо остаются стабильными. Средний чек за литр бензина составляет:

Марка бензина Средняя цена за литр
АИ-92 65,90 руб.
АИ-95 74,32 руб.
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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