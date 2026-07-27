В Ростове-на-Дону налаживается доступ к топливу. По данным Donday на 27 июля, бензин марок АИ-92 и АИ-95 вернулся на большинство городских заправок.
Для водителей это означает снижение нагрузки на отдельные станции и сокращение времени ожидания в очередях. Сейчас заправиться с минимальными задержками можно на объектах компаний "Роснефть", "Газпром" и "Лукойл" по следующим адресам:
Цены на топливо остаются стабильными. Средний чек за литр бензина составляет:
|Марка бензина
|Средняя цена за литр
|АИ-92
|65,90 руб.
|АИ-95
|74,32 руб.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.