Бензин АИ-92 и АИ-95 вернулся на большинство заправок Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону налаживается доступ к топливу. По данным Donday на 27 июля, бензин марок АИ-92 и АИ-95 вернулся на большинство городских заправок.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензоколонки на заправке

Для водителей это означает снижение нагрузки на отдельные станции и сокращение времени ожидания в очередях. Сейчас заправиться с минимальными задержками можно на объектах компаний "Роснефть", "Газпром" и "Лукойл" по следующим адресам:

Пойменная, 4;

Вагулевского, 9А;

Виражный, 21/1;

Привокзальная, 3 и 7А;

Профсоюзная, 177;

Красноармейская, 105А;

М. Нагибина, 7Б и 30В;

Фурмановская, 152;

Волкова, 24;

Королёва, 5А;

Театральный, 62;

Шолохова, 11В и 191Б;

Аксайский проспект, 2;

Лесопарковая, 7;

Текучева, 229А;

Менжинского, 2Б;

Боковский, 57;

Портовая, 238/2;

Стачки, 181;

Всесоюзная, 166;

Малиновского, 29;

Таганрогская, 134А.

Цены на топливо остаются стабильными. Средний чек за литр бензина составляет:

Марка бензина Средняя цена за литр АИ-92 65,90 руб. АИ-95 74,32 руб.