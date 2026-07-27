Россельхознадзор обязал трех землевладельцев в Орловской области очистить сельскохозяйственные угодья от сорняков и инвазивных растений. Всего нарушения зафиксировали на площади почти 42 гектара.
Наибольший объем работ предстоит ООО "Мираторг-Орёл". Участок компании находится в Городищенском сельском поселении Урицкого района. Поскольку предприятие является правообладателем земли, оно обязано привести территорию в порядок и устранить заросшие сорняками зоны.
Помимо "Мираторга", предписания получили ООО "БМК" и глава фермерского хозяйства М. В. Лебедева. Суммарная площадь запущенных земель у всех трех владельцев составила 41,87 гектара.
|Показатель
|Значение
|Общая площадь нарушений
|41,87 га
|Площадь заражения инвазивными видами
|4,52 га
|Виды растений
|Борщевик Сосновского, золотарник канадский, люпин многолистный
Особое внимание ведомство уделило 4,52 гектарам, которые заняли опасные инвазивные виды: борщевик Сосновского, золотарник канадский и люпин многолистный. Эти растения вытесняют местную флору и делают землю непригодной для полноценного сельского хозяйства.
"Предписание оформило само ведомство", — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.