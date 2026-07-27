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Россельхознадзор обязал очистить угодья от борщевика Сосновского в Орловской области

Россия » Центр » Орел

Россельхознадзор обязал трех землевладельцев в Орловской области очистить сельскохозяйственные угодья от сорняков и инвазивных растений. Всего нарушения зафиксировали на площади почти 42 гектара.

Борщевик
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщевик

Наибольший объем работ предстоит ООО "Мираторг-Орёл". Участок компании находится в Городищенском сельском поселении Урицкого района. Поскольку предприятие является правообладателем земли, оно обязано привести территорию в порядок и устранить заросшие сорняками зоны.

Помимо "Мираторга", предписания получили ООО "БМК" и глава фермерского хозяйства М. В. Лебедева. Суммарная площадь запущенных земель у всех трех владельцев составила 41,87 гектара.

Показатель Значение
Общая площадь нарушений 41,87 га
Площадь заражения инвазивными видами 4,52 га
Виды растений Борщевик Сосновского, золотарник канадский, люпин многолистный

Особое внимание ведомство уделило 4,52 гектарам, которые заняли опасные инвазивные виды: борщевик Сосновского, золотарник канадский и люпин многолистный. Эти растения вытесняют местную флору и делают землю непригодной для полноценного сельского хозяйства.

"Предписание оформило само ведомство", — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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