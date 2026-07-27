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Массовый блэкаут во Владивостоке: без света остались более 10 тысяч человек

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Прокуратура Первомайского района Владивостока начала проверку после массового отключения электричества в Чуркине и на Змеинке. Без света остались более 10 тысяч человек.

Линия электропередач на закате
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Линия электропередач на закате

Авария затронула почти 60 объектов, включая жилые многоэтажки, офисы и производственные цеха. В список обесточенных адресов попали улицы Зои Космодемьянской, Гульбиновича, Олега Кошевого, Харьковская, Черемуховая, а также 1-я и 2-я Поселковые.

Прокуроры проверят, как обслуживали сети и соблюдались ли сроки устранения поломки. Это второй сбой в районе за сутки: утром без электричества оставались жители Трудовой и окрестностей бывшего Спортивного рынка. Тогда вместе со светом пропала и холодная вода на улицах Борисенко, Калинина, Киевской, 40 лет ВЛКСМ и 50 лет ВЛКСМ из-за остановки насосной станции.

Почему "выбивает" пробки

Жители города не видят причин для сбоев в текущей погоде. Сейчас нет пиковых нагрузок: обогреватели не включены, а для кондиционеров слишком прохладно. Основную причину горожане связывают с ветхостью коммуникаций.

Особенно остро проблема ощущается на Змеинке. Старые сети пытаются "прокормить" новые жилые комплексы, которые активно растут в этом районе. Инфраструктура просто не рассчитана на такое количество потребителей.

Проблемы с водой

Параллельно со светом во Владивостоке "посыпались" и водопроводные сети. В Ленинском районе из-за порыва трубы без холодной воды остались жители 63-го, 64-го и 71-го микрорайонов.

Район / Сфера Суть проблемы Статус / Сроки
Первомайский (Электричество) Массовый блэкаут в Чуркине и на Змеинке (>10 тыс. чел.) Расследует прокуратура
Первомайский (Вода) Остановка насосной станции утром Подача восстановлена
Ленинский (Вода) Порыв трубы в трех микрорайонах Ожидается до 20:00

Для жителей Ленинского района организовали подвоз воды — цистерна должна была прибыть к дому № 85 по улице Нейбута.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов

Ситуация во Владивостоке типична для городов с опережающим строительством жилья над обновлением инфраструктуры. Когда застройщик сдает дом, он часто подключает его к существующим сетям, которые были рассчитаны на нагрузку 20- или 30-летней давности. В итоге мы видим "эффект домино": одна слабая точка вызывает каскад отключений по всему району. Без системной модернизации магистральных сетей и пересмотра правил техприсоединения такие аварии станут сезонным ритуалом, независимо от температуры воздуха.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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