Прокуратура Первомайского района Владивостока начала проверку после массового отключения электричества в Чуркине и на Змеинке. Без света остались более 10 тысяч человек.
Авария затронула почти 60 объектов, включая жилые многоэтажки, офисы и производственные цеха. В список обесточенных адресов попали улицы Зои Космодемьянской, Гульбиновича, Олега Кошевого, Харьковская, Черемуховая, а также 1-я и 2-я Поселковые.
Прокуроры проверят, как обслуживали сети и соблюдались ли сроки устранения поломки. Это второй сбой в районе за сутки: утром без электричества оставались жители Трудовой и окрестностей бывшего Спортивного рынка. Тогда вместе со светом пропала и холодная вода на улицах Борисенко, Калинина, Киевской, 40 лет ВЛКСМ и 50 лет ВЛКСМ из-за остановки насосной станции.
Жители города не видят причин для сбоев в текущей погоде. Сейчас нет пиковых нагрузок: обогреватели не включены, а для кондиционеров слишком прохладно. Основную причину горожане связывают с ветхостью коммуникаций.
Особенно остро проблема ощущается на Змеинке. Старые сети пытаются "прокормить" новые жилые комплексы, которые активно растут в этом районе. Инфраструктура просто не рассчитана на такое количество потребителей.
Параллельно со светом во Владивостоке "посыпались" и водопроводные сети. В Ленинском районе из-за порыва трубы без холодной воды остались жители 63-го, 64-го и 71-го микрорайонов.
|Район / Сфера
|Суть проблемы
|Статус / Сроки
|Первомайский (Электричество)
|Массовый блэкаут в Чуркине и на Змеинке (>10 тыс. чел.)
|Расследует прокуратура
|Первомайский (Вода)
|Остановка насосной станции утром
|Подача восстановлена
|Ленинский (Вода)
|Порыв трубы в трех микрорайонах
|Ожидается до 20:00
Для жителей Ленинского района организовали подвоз воды — цистерна должна была прибыть к дому № 85 по улице Нейбута.
Ситуация во Владивостоке типична для городов с опережающим строительством жилья над обновлением инфраструктуры. Когда застройщик сдает дом, он часто подключает его к существующим сетям, которые были рассчитаны на нагрузку 20- или 30-летней давности. В итоге мы видим "эффект домино": одна слабая точка вызывает каскад отключений по всему району. Без системной модернизации магистральных сетей и пересмотра правил техприсоединения такие аварии станут сезонным ритуалом, независимо от температуры воздуха.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.