Служба спасения Астраханской области зафиксировала рост нагрузки на 44%

Служба спасения "112" в Астраханской области зафиксировала резкий скачок нагрузки. С 20 по 26 июля операторы приняли 22 400 звонков, что на 44% больше обычного недельного объема.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Телефон службы спасения 112

Пик обращений пришелся на выходные: за субботу и воскресенье диспетчеры обработали более 11 тысяч заявок.

Погода и аварии в ЖКХ

Основной удар по инфраструктуре нанесли аномальная жара и сильный ветер. Порывы воздуха привели к 111 повреждениям линий электропередачи, из-за чего количество жалоб на отключение света выросло вдвое — до 6 160 сообщений.

Погодные условия вместе с неосторожностью людей спровоцировали рост числа пожаров. За неделю поступило 665 заявок о возгораниях, что также в два раза превышает показатели предыдущего периода.

Тип происшествия Количество заявок Отключения электроэнергии 6 160 Пожары и возгорания 665 ДТП 328

Стабильным остался поток сообщений о дорожных авариях — зафиксировано 328 случаев. Несмотря на отсутствие роста, каждое такое обращение требует от оператора мгновенного определения координат для выезда бригад.

"Команда работала на пределе своих возможностей, демонстрируя высокий профессионализм и стойкость перед увеличившимся наплывом сообщений", — отметили в ГКУ "Волгоспас".

Служба спасения просит жителей региона использовать номер 112 только при реальной угрозе жизни и здоровью. В ведомстве напомнили, что линия экстренной помощи не предназначена для игр или бытовых вопросов.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова Сочетание экстремально высоких температур и сильного ветра создает двойную нагрузку на энергосети. В таких условиях перегрев оборудования накладывается на механические повреждения линий, что приводит к массовым отключениям. Для жителей южных регионов в такие периоды критически важно соблюдать правила пожарной безопасности в частном секторе и на приусадебных участках, так как сухая растительность при жаре становится идеальным горючим материалом.