В июне цены в Калмыкии выросли на 0,9% относительно мая. Годовая инфляция в республике достигла 6,9%, что превышает средний показатель по России, который составил 6%.
|Категория товаров и услуг
|Динамика цены
|Причина изменений
|Яйца, сливочное и оливковое масло
|Снижение
|Рост производства, разгрузка складов, укрепление рубля
|Овощи ("борщевой набор"), топливо
|Рост
|Сезонный дефицит овощей, ремонт НПЗ, спрос аграриев и туристов
|Бытовая техника (импорт)
|Снижение
|Курс валют (укрепление рубля)
|Сотовая связь
|Рост
|Модернизация оборудования операторов
|Аренда жилья (долгосрочная)
|Снижение
|Сезонный спад спроса
Третий месяц подряд дешевеют яйца. Это произошло из-за роста объемов производства в самой республике и регионах-поставщиках.
Цены снизились на сливочное масло — поставщики распродавали запасы, а рост выпуска молока сдержал себестоимость продукта. Подешевело оливковое масло из-за курса рубля и перехода потребителей на более доступные аналоги.
В противовес этому подорожал "борщевой набор": лук, капуста, морковь, картофель и свекла. Прошлогодние запасы овощей исчерпаны, а новый урожай еще не поступил в продажу в больших объемах.
Рост цен зафиксировали на топливо. Причиной стал временный спад производства из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Ситуацию осложнил пик спроса: дизель закупали фермеры для полевых работ, а бензин — автомобилисты в период отпусков.
Укрепление национальной валюты помогло снизить стоимость импортных холодильников, стиральных машин и утюгов. В то же время выросли тарифы на сотовую связь — операторы заложили в стоимость затраты на обновление оборудования.
Рынок недвижимости отреагировал сезонно: стоимость долгосрочной аренды квартир пошла вниз из-за падения спроса.
Для сдерживания инфляции Банк России продолжит применять текущие инструменты денежно-кредитной политики.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.