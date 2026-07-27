Цены на яйца и сливочное масло в Калмыкии снижаются третий месяц

В июне цены в Калмыкии выросли на 0,9% относительно мая. Годовая инфляция в республике достигла 6,9%, что превышает средний показатель по России, который составил 6%.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Яйца на столе

Категория товаров и услуг Динамика цены Причина изменений Яйца, сливочное и оливковое масло Снижение Рост производства, разгрузка складов, укрепление рубля Овощи ("борщевой набор"), топливо Рост Сезонный дефицит овощей, ремонт НПЗ, спрос аграриев и туристов Бытовая техника (импорт) Снижение Курс валют (укрепление рубля) Сотовая связь Рост Модернизация оборудования операторов Аренда жилья (долгосрочная) Снижение Сезонный спад спроса

Продовольствие и топливо

Третий месяц подряд дешевеют яйца. Это произошло из-за роста объемов производства в самой республике и регионах-поставщиках.

Цены снизились на сливочное масло — поставщики распродавали запасы, а рост выпуска молока сдержал себестоимость продукта. Подешевело оливковое масло из-за курса рубля и перехода потребителей на более доступные аналоги.

В противовес этому подорожал "борщевой набор": лук, капуста, морковь, картофель и свекла. Прошлогодние запасы овощей исчерпаны, а новый урожай еще не поступил в продажу в больших объемах.

Рост цен зафиксировали на топливо. Причиной стал временный спад производства из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Ситуацию осложнил пик спроса: дизель закупали фермеры для полевых работ, а бензин — автомобилисты в период отпусков.

Техника и услуги

Укрепление национальной валюты помогло снизить стоимость импортных холодильников, стиральных машин и утюгов. В то же время выросли тарифы на сотовую связь — операторы заложили в стоимость затраты на обновление оборудования.

Рынок недвижимости отреагировал сезонно: стоимость долгосрочной аренды квартир пошла вниз из-за падения спроса.

Для сдерживания инфляции Банк России продолжит применять текущие инструменты денежно-кредитной политики.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов