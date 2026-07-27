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Красноярская ГРЭС-2 заменит системы газоочистки на всех котлах к 2030 году

Россия » Сибирь » Красноярск

На Красноярской ГРЭС-2 начали замену систем газоочистки на котлах. К 2030 году станцию полностью оснастят современным оборудованием для улавливания твердых частиц, что снизит нагрузку на экологию региона.

Топка котла
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Топка котла

Весной энергетики заменили батарейные циклоны (БЦУ) на шестом энергоблоке. Оборудование прошло испытания и запущено в работу. До конца этого года специалисты планируют завершить аналогичные работы на котлах четвертого энергоблока.

Сроки и этапы модернизации

Экологическая программа на станции стартовала в 2025 году с обновления БЦУ на седьмом энергоблоке. Всего на ГРЭС-2 работают 18 котлов — каждый из них получит новые установки по графику до 2030 года.

Аналогичный подход СГК уже применила на Красноярской ТЭЦ-1. Там замена оборудования и строительство новой трубы высотой 275 метров позволили сократить общие выбросы на 20%, а выброр твердых частиц — на 80%.

Онлайн-мониторинг выбросов

С 2027 года на всех дымовых трубах ГРЭС-2 появятся датчики автоматического контроля. Сейчас компания готовит проект системы.

Устройства будут передавать данные о параметрах выбросов в режиме реального времени напрямую в Росприроднадзор и Минэкологии Красноярского края. Такие системы уже установлены на всех ТЭЦ города, что делает надзор за предприятиями прозрачным.

Ремонты и надежность теплоснабжения

Поскольку ГРЭС-2 обеспечивает теплом 91% жителей Зеленогорска, все работы проводятся без остановки станции. Параллельно с экологическим обновлением идет плановый ремонт оборудования.

"Мы не только повышаем экологические параметры работы станции, но и делаем сам контроль за нагрузкой на среду современным и прозрачным. Чтобы предприятие и дальше служило надежным источником тепла, параллельно с экологической модернизацией реализуется комплекс мероприятий по повышению надежности", — пояснил директор Красноярской ГРЭС-2 Антон Гаряев.

В этом году энергетики уже отремонтировали четыре из семи запланированных энергоблоков, проверили внутристанционные теплосети и запорную арматуру. Сейчас ведутся работы на девятом блоке.

Объект ремонта Объем работ / Оборудование
Энергоблок №9 Замена 108 тонн поверхностей нагрева, 240 тонн паропроводов, двух диафрагм турбины
Энергоблок №4 Монтаж системы газоочистки, замена 30 тонн поверхностей нагрева, новые обдувочные аппараты

Помимо ГРЭС-2, СГК начала обновление Назаровской ГРЭС. Там планируют модернизировать газоочистку пяти энергоблоков и оснастить все четыре дымовые трубы системами автоматического контроля.

"Модернизация Красноярской ТЭЦ-1 дала измеримый результат. Этот проверенный опыт мы переносим в другие города нашей ответственности — активно применяем на Красноярской ГРЭС-2 и других станциях, чтобы обеспечивать людям стабильное тепло и высокий уровень экологической безопасности", — отметил генеральный директор Енисейской ТГК Олег Бубновский.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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