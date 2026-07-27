В Новосибирске не удалось найти подрядчика для строительства школы на 1100 мест в микрорайоне Клюквенный. Конкурс, который Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области (АРЖС НСО) объявило в начале июня, признали несостоявшимся — на торги не поступила ни одна заявка.
Стоимость контракта оценивали в 2,59 млрд рублей. По условиям документации строители должны были выйти на площадку 1 августа 2026 года и сдать объект к 31 октября 2028 года.
|Параметр проекта
|Характеристика
|Вместимость
|1100 учеников
|Площадь здания
|около 8 тыс. кв. метров (4 этажа)
|Инфраструктура
|актовый зал на 540 мест, спортзалы, мастерские, библиотека, медблок, лифты
|Общая стоимость
|2 590 822 481 рубль
Бюджет объекта распределили неравномерно: основной объем средств предусмотрен на финальный этап строительства.
Ранее АРЖС НСО презентовало проект застройки Клюквенного китайской строительной компании "Интеград".
"Отсутствие заявок на столь крупный объект может указывать на несоответствие сметной стоимости текущим рыночным ценам на стройматериалы и работы, либо на риски, связанные с графиком финансирования", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.