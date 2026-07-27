Бюджет в 2,59 млрд рублей не привлек подрядчиков для стройки школы в Клюквенном

В Новосибирске не удалось найти подрядчика для строительства школы на 1100 мест в микрорайоне Клюквенный. Конкурс, который Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области (АРЖС НСО) объявило в начале июня, признали несостоявшимся — на торги не поступила ни одна заявка.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Пустой школьный класс с партой, тетрадью и окном

Стоимость контракта оценивали в 2,59 млрд рублей. По условиям документации строители должны были выйти на площадку 1 августа 2026 года и сдать объект к 31 октября 2028 года.

Параметр проекта Характеристика Вместимость 1100 учеников Площадь здания около 8 тыс. кв. метров (4 этажа) Инфраструктура актовый зал на 540 мест, спортзалы, мастерские, библиотека, медблок, лифты Общая стоимость 2 590 822 481 рубль

График финансирования

Бюджет объекта распределили неравномерно: основной объем средств предусмотрен на финальный этап строительства.

2026 год — 316 млн рублей;

2027 год — 639 млн рублей;

2028 год — около 1,6 млрд рублей.

Ранее АРЖС НСО презентовало проект застройки Клюквенного китайской строительной компании "Интеград".

"Отсутствие заявок на столь крупный объект может указывать на несоответствие сметной стоимости текущим рыночным ценам на стройматериалы и работы, либо на риски, связанные с графиком финансирования", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов