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Студенты из Удмуртии собрали робота-манипулятора стоимостью до 15 тысяч рублей

Россия » Поволжье » Ижевск

Студенты "Академии Калашников" в Ижевске создали учебный трехосевой робот-манипулятор. Разработка обошлась инженерам до 15 тысяч рублей, что в три раза дешевле рыночных аналогов, стоимость которых начинается от 50 тысяч рублей.

Робот и человек
Фото: unsplash.com by Katja Anokhina is licensed under Free to use under the Unsplash License
Робот и человек

Команда в составе Никиты Верховова, Марата Закирова и Михаила Некрасова собрала устройство на базе контроллера Arduino Nano. Робот работает с беспроводным управлением через модуль HC-12. Система позволяет точно позиционировать конечность в пространстве и автоматически повторять записанные пользователем движения.

Технический параметр Решение команды
Корпус и механика Собственная конструкция, напечатанная на 3D-принтере
Электроника и приводы Четыре шаговых двигателя, сервопривод и мотор
Программное обеспечение Прошивка Arduino Nano и программа управления на C# (три режима)

"Ценность проекта ребят заключается не только в меньшей цене на старте, но и в самостоятельном изучении конструкции, ее особенностей, программирования и управления", — пояснил Егор Изибаев, педагог направлений "Робототехника" и "Космос".

Проект демонстрирует потенциал образовательных центров Удмуртии в подготовке кадров для высокотехнологичной промышленности. Создание доступного учебного прототипа позволяет снизить порог входа в робототехнику для студентов и развивать инженерное мышление через практику.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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