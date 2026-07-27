Студенты "Академии Калашников" в Ижевске создали учебный трехосевой робот-манипулятор. Разработка обошлась инженерам до 15 тысяч рублей, что в три раза дешевле рыночных аналогов, стоимость которых начинается от 50 тысяч рублей.
Команда в составе Никиты Верховова, Марата Закирова и Михаила Некрасова собрала устройство на базе контроллера Arduino Nano. Робот работает с беспроводным управлением через модуль HC-12. Система позволяет точно позиционировать конечность в пространстве и автоматически повторять записанные пользователем движения.
|Технический параметр
|Решение команды
|Корпус и механика
|Собственная конструкция, напечатанная на 3D-принтере
|Электроника и приводы
|Четыре шаговых двигателя, сервопривод и мотор
|Программное обеспечение
|Прошивка Arduino Nano и программа управления на C# (три режима)
"Ценность проекта ребят заключается не только в меньшей цене на старте, но и в самостоятельном изучении конструкции, ее особенностей, программирования и управления", — пояснил Егор Изибаев, педагог направлений "Робототехника" и "Космос".
Проект демонстрирует потенциал образовательных центров Удмуртии в подготовке кадров для высокотехнологичной промышленности. Создание доступного учебного прототипа позволяет снизить порог входа в робототехнику для студентов и развивать инженерное мышление через практику.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.