В Казани с 24 по 30 ноября ограничат движение автомобилей на участке улицы Шишкина — Майская. О временных изменениях в схеме проезда сообщили в администрации города.
Дорогу полностью закроют в ночное время. Автомобилисты смогут проехать через данный отрезок только с 7:00 до 19:00. В остальные часы движение будет запрещено.
Ограничения ввели для ремонта дороги и благоустройства территории. Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие, установят новые фонари освещения и обновят подъездные пути.
|Параметр
|Детали
|Сроки работ
|24 — 30 ноября
|Режим проезда
|С 7:00 до 19:00 (в остальное время закрыто)
|Виды работ
|Замена асфальта, монтаж освещения, ремонт подъездов
Городские власти просят водителей заранее продумать маршрут, чтобы избежать заторов. Актуальную информацию о движении можно найти в соответствующем разделе на сайте администрации Казани.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.