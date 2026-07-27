В Казани ограничат движение автомобилей на участке улицы Шишкина — Майская

В Казани с 24 по 30 ноября ограничат движение автомобилей на участке улицы Шишкина — Майская. О временных изменениях в схеме проезда сообщили в администрации города.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Ремонтные работы"

Дорогу полностью закроют в ночное время. Автомобилисты смогут проехать через данный отрезок только с 7:00 до 19:00. В остальные часы движение будет запрещено.

Ограничения ввели для ремонта дороги и благоустройства территории. Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие, установят новые фонари освещения и обновят подъездные пути.

Параметр Детали Сроки работ 24 — 30 ноября Режим проезда С 7:00 до 19:00 (в остальное время закрыто) Виды работ Замена асфальта, монтаж освещения, ремонт подъездов

Городские власти просят водителей заранее продумать маршрут, чтобы избежать заторов. Актуальную информацию о движении можно найти в соответствующем разделе на сайте администрации Казани.