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В Казани ограничат движение автомобилей на участке улицы Шишкина — Майская

Россия » Поволжье » Казань

В Казани с 24 по 30 ноября ограничат движение автомобилей на участке улицы Шишкина — Майская. О временных изменениях в схеме проезда сообщили в администрации города.

Дорожный знак "Ремонтные работы"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак "Ремонтные работы"

Дорогу полностью закроют в ночное время. Автомобилисты смогут проехать через данный отрезок только с 7:00 до 19:00. В остальные часы движение будет запрещено.

Ограничения ввели для ремонта дороги и благоустройства территории. Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие, установят новые фонари освещения и обновят подъездные пути.

Параметр Детали
Сроки работ 24 — 30 ноября
Режим проезда С 7:00 до 19:00 (в остальное время закрыто)
Виды работ Замена асфальта, монтаж освещения, ремонт подъездов

Городские власти просят водителей заранее продумать маршрут, чтобы избежать заторов. Актуальную информацию о движении можно найти в соответствующем разделе на сайте администрации Казани.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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