Октябрьская железная дорога опровергла информацию о массовых очередях на Финляндском вокзале

Пресс-служба Октябрьской железной дороги опровергла сообщения о массовых очередях на Финляндском вокзале в Петербурге. По данным перевозчика, транспортный узел работает без сбоев, а данные о заторах в кассах не соответствуют реальности.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Семья с большим багажом на платформе железнодорожного вокзала

Поводом для заявлений стали фотографии из социальных сетей и некоторых СМИ, где запечатлены скопления людей в первой половине дня 27 июля. В ОЖД подчеркнули, что загруженность вокзала осталась в пределах средних значений для буднего дня, а в прошедшие выходные никаких аномалий в работе пригородных касс не зафиксировано.

"Фотография, фиксирующая очереди внутри Финляндского вокзала в первой половине дня 27 июля 2026 года, которую тиражируют ряд каналов в сетях "Телеграм" и "Макс", а также некоторые СМИ, не соответствует действительности", — сообщили в ОЖД.

Чтобы сократить время ожидания в часы пик, в зале работают сотрудники. Они помогают пассажирам с навигацией и объясняют, как купить билеты через терминалы или мобильные приложения. При необходимости открывают дополнительные кассовые окна.

Перевозчик советует покупать проездные документы заранее, используя цифровые сервисы или терминалы самообслуживания, чтобы не зависеть от загруженности касс.