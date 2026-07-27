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ФАС проверяет топливных перевозчиков в Коми по факту резкого подорожания бензина

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Управление ФАС по Республике Коми начало расследование в отношении ООО "Движение-Коми" и ООО "Компания 2000" из-за резкого роста цен на бензин. Ведомство подозревает сети в злоупотреблении доминирующим положением на местном рынке.

Проверка охватила период с начала июля. "Движение-Коми" повысило ценники 7 июля, "Компания 2000" — 9 июля. Эти предприятия занимают лидирующие позиции по продажам топлива в ряде муниципалитетов: Сыктывкаре, Ухте, а также Сысольском и Усть-Вымском районах. По мнению антимонопольной службы, компании не смогли подтвердить обоснованность скачка цен экономическими расчетами.

Марка топлива Цена в июне (руб./л) Пик цен с 7 июля (руб./л) Цена после 21 июля (руб./л)
АИ-92 62,9 89,9 79,9
АИ-95 66,9 99,9 89,9
Дизель 79,9 130,0 110,0

Представители "Движение-Коми" связывают рост стоимости с логистическими трудностями и перебоями в поставках от нефтеперерабатывающих заводов, которые вынудили закупать бензин по завышенным оптовым расценкам. После корректировки 21 июля стоимость топлива на АЗС сети снизилась, но остается выше июньских уровней.

Параллельно в регионе наблюдается дефицит предложения. Сеть АЗС "Лукойл" в Коми, не повышавшая цены столь радикально, ввела лимиты на заправку транспорта. С конца июня водители могли залить в бак не более 20 литров, позднее норму увеличили до 30, а сейчас — до 40 литров в одни руки.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
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