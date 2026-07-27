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Шахматный турнир для дошкольников объединил детей из Камня-на-Оби и Барнаула

Россия » Сибирь » Барнаул

В Камне-на-Оби прошел третий этап Лиги дошкольников Алтайского края по шахматам. Турнир "Интеллектуальное поколение России" объединил 21 участника: 14 мальчиков и 7 девочек из Камня-на-Оби и Барнаула.

Дети играют в шахматы
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дети играют в шахматы

Для местных воспитанников детский садов № 18 "Ласточка" и № 28 "Умка" это стало первым официальным выходом на краевой уровень. В городе развивают шахматную инфраструктуру: в детских садах работают клубы, а дети заранее получают регистрационные коды Федерации шахмат России (ФШР), что позволяет им полноценно участвовать в региональных стартах.

Итоги соревнований

Победителями турнира стали представители Барнаула, которые обладали более серьезным игровым опытом. В мужском зачете Владимир Пахолков показал идеальный результат, выиграв все партии.

Место / Категория Имя участника Результат (очки)
1 место (мальчики) Владимир Пахолков 9 из 9
2 место (мальчики) Матвей Кушнарёв 7
3 место (мальчики) Иван Ворсин 6
1 место (девочки) Варвара Теплова 6,5 (по коэф. Бухгольца)
2 место (девочки) Алиса Щербинина 6,5
3 место (девочки) Ева Медведева 5

Среди местных участников отличились Данил Макаров (5 очков), который стал одним из самых младших игроков турнира (2020 г. р.), и Ева Минина (4,5 очка).

Развитие спорта в регионе

Вице-президент Федерации шахмат Алтайского края Дмитрий Косачёв вручил благодарности коллективам детских садов "Ласточка" и "Умка" за популяризацию игры среди дошкольников. Организаторы отметили, что опыт участия в краевом этапе стимулирует детей к дальнейшему обучению.

"Дети загорелись шахматами. Для каменских ребят это был первый опыт участия в краевой Лиге дошкольников, теперь у них появилось желание поехать в Барнаул на четвёртый этап", — отметил главный судья турнира Дмитрий Лохматов.

По словам организаторов, количество участников могло быть больше, но на итоговую явку повлияли транспортные сложности и стоимость топлива.

Инфраструктура и досуг

В рамках турнира для детей и родителей организовали культурную программу. Гости города предпочли посещение музея прогулке на катере "Пересвет" по Оби, в которой приняли участие 45 человек.

Город также готовится к приему более крупных соревнований: 22 августа в Камне-на-Оби пройдет XI Мемориал первого чемпиона Алтайского края по шахматам Константина Костромина. К работе на этом турнире уже готовят молодых арбитров — Георгия Уфимцева и Артёма Чистякова.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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