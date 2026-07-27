В Камне-на-Оби прошел третий этап Лиги дошкольников Алтайского края по шахматам. Турнир "Интеллектуальное поколение России" объединил 21 участника: 14 мальчиков и 7 девочек из Камня-на-Оби и Барнаула.
Для местных воспитанников детский садов № 18 "Ласточка" и № 28 "Умка" это стало первым официальным выходом на краевой уровень. В городе развивают шахматную инфраструктуру: в детских садах работают клубы, а дети заранее получают регистрационные коды Федерации шахмат России (ФШР), что позволяет им полноценно участвовать в региональных стартах.
Победителями турнира стали представители Барнаула, которые обладали более серьезным игровым опытом. В мужском зачете Владимир Пахолков показал идеальный результат, выиграв все партии.
|Место / Категория
|Имя участника
|Результат (очки)
|1 место (мальчики)
|Владимир Пахолков
|9 из 9
|2 место (мальчики)
|Матвей Кушнарёв
|7
|3 место (мальчики)
|Иван Ворсин
|6
|1 место (девочки)
|Варвара Теплова
|6,5 (по коэф. Бухгольца)
|2 место (девочки)
|Алиса Щербинина
|6,5
|3 место (девочки)
|Ева Медведева
|5
Среди местных участников отличились Данил Макаров (5 очков), который стал одним из самых младших игроков турнира (2020 г. р.), и Ева Минина (4,5 очка).
Вице-президент Федерации шахмат Алтайского края Дмитрий Косачёв вручил благодарности коллективам детских садов "Ласточка" и "Умка" за популяризацию игры среди дошкольников. Организаторы отметили, что опыт участия в краевом этапе стимулирует детей к дальнейшему обучению.
"Дети загорелись шахматами. Для каменских ребят это был первый опыт участия в краевой Лиге дошкольников, теперь у них появилось желание поехать в Барнаул на четвёртый этап", — отметил главный судья турнира Дмитрий Лохматов.
По словам организаторов, количество участников могло быть больше, но на итоговую явку повлияли транспортные сложности и стоимость топлива.
В рамках турнира для детей и родителей организовали культурную программу. Гости города предпочли посещение музея прогулке на катере "Пересвет" по Оби, в которой приняли участие 45 человек.
Город также готовится к приему более крупных соревнований: 22 августа в Камне-на-Оби пройдет XI Мемориал первого чемпиона Алтайского края по шахматам Константина Костромина. К работе на этом турнире уже готовят молодых арбитров — Георгия Уфимцева и Артёма Чистякова.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.