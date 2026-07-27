Лесная промышленность Коми работает с существенным недогрузом ресурсов

Лесная промышленность Республики Коми работает с существенным недогрузом: за прошлый год в регионе заготовили 8,5 млн кубометров древесины, хотя научно обоснованный лимит (расчетная лесосека) позволяет вырубать втрое больше — до 33,8 млн кубометров.

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Согласно данным Минприроды Коми, лесной фонд занимает 87% территории республики (36,27 млн гектаров). Еще 2,66 млн гектаров лесов расположены на землях населенных пунктов, ООПТ и территориях обороны.

Показатель Значение / Объем Общий запас древесины (на начало 2026 г.) 2,814 млрд кубометров Ежегодная расчетная лесосека 33,8 млн кубометров Фактическая заготовка в 2025 году 8,5 млн кубометров Процент освоения лесосеки в 2025 году 25,1%

За последние четыре года объемы заготовки остаются стабильно низкими. В 2022 и 2023 годах вырубили по 9,1 млн кубометров, в 2024-м — 9,5 млн. Процент использования лесного потенциала региона падает: если в прошлом году он составлял 29,2%, то к 2025-му снизился до 25,1%.

Динамика по районам и состав леса

Ситуация с освоением ресурсов неравномерна. Лучшие показатели зафиксировали в Сысольском (59,5%), Пруптском (55%) и Прилузском (53%) лесничествах. Также половину своего лимита использовали Усть-Немское (50,7%), Сыктывкарское (50,1%) и Помоздинское (49,6%) подразделения.

По структуре насаждений доминируют хвойные породы: ель занимает 54,4%, сосна — 24,9%. Доля березы составляет 16,4%, осины — 2,1%. Большая часть леса (63,1%) относится к спелым и перестойным насаждениям, которые наиболее пригодны для промышленной рубки.

В 2025 году сплошные рубки провели на площади 47,9 тыс. гектаров, выборочные — на 13,6 тыс. гектаров. Для компенсации потерь лесовосстановление в 2024 году охватило 49,7 тыс. гектаров.

"Общий объем древесины в лесах республики на начало 2026 года составлял 2 млрд 814 млн кубометров", — сообщает Минприроды Коми.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов