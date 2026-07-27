Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Незаконный многоэтажный дом на Васильевском острове начали сносить
Почти все избирательные участки Татарстана перенесут на первые этажи
Золотые артефакты византийского корабля нашли на дне Адриатического моря
Тонкие блинчики с карамелизированными абрикосами: особенности приготовления
В Новосибирске определяют лучшую строительную площадку по нормам безопасности и экологии
В Торопце укрепят фундамент жилого дома XVIII века
Мордовия получит 620 млн рублей для досрочного открытия онкодиспансера
Зарубежные запчасти уходят в прошлое: уникальная разработка из Удмуртии изменила правила игры
В Мордовии за первые дни уборки собрали 77 тысяч тонн зерна

Лесная промышленность Коми работает с существенным недогрузом ресурсов

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Лесная промышленность Республики Коми работает с существенным недогрузом: за прошлый год в регионе заготовили 8,5 млн кубометров древесины, хотя научно обоснованный лимит (расчетная лесосека) позволяет вырубать втрое больше — до 33,8 млн кубометров.

Грузовик КАМАЗ с бревнами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Грузовик КАМАЗ с бревнами

Согласно данным Минприроды Коми, лесной фонд занимает 87% территории республики (36,27 млн гектаров). Еще 2,66 млн гектаров лесов расположены на землях населенных пунктов, ООПТ и территориях обороны.

Показатель Значение / Объем
Общий запас древесины (на начало 2026 г.) 2,814 млрд кубометров
Ежегодная расчетная лесосека 33,8 млн кубометров
Фактическая заготовка в 2025 году 8,5 млн кубометров
Процент освоения лесосеки в 2025 году 25,1%

За последние четыре года объемы заготовки остаются стабильно низкими. В 2022 и 2023 годах вырубили по 9,1 млн кубометров, в 2024-м — 9,5 млн. Процент использования лесного потенциала региона падает: если в прошлом году он составлял 29,2%, то к 2025-му снизился до 25,1%.

Динамика по районам и состав леса

Ситуация с освоением ресурсов неравномерна. Лучшие показатели зафиксировали в Сысольском (59,5%), Пруптском (55%) и Прилузском (53%) лесничествах. Также половину своего лимита использовали Усть-Немское (50,7%), Сыктывкарское (50,1%) и Помоздинское (49,6%) подразделения.

По структуре насаждений доминируют хвойные породы: ель занимает 54,4%, сосна — 24,9%. Доля березы составляет 16,4%, осины — 2,1%. Большая часть леса (63,1%) относится к спелым и перестойным насаждениям, которые наиболее пригодны для промышленной рубки.

В 2025 году сплошные рубки провели на площади 47,9 тыс. гектаров, выборочные — на 13,6 тыс. гектаров. Для компенсации потерь лесовосстановление в 2024 году охватило 49,7 тыс. гектаров.

"Общий объем древесины в лесах республики на начало 2026 года составлял 2 млрд 814 млн кубометров", — сообщает Минприроды Коми.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Еда и рецепты
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Авто
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Огурцы как у бабушки: ледяная вода и каменная соль доведут вкус до бочкового хруста
Еда и рецепты
Огурцы как у бабушки: ледяная вода и каменная соль доведут вкус до бочкового хруста
Популярное
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе

Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.

Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Евросоюз переходит к новой санкционной политике против России Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Последние материалы
В Белгородской области до конца года откроют 12 новых медицинских объектов
Организаторы подпольного банка в Петербурге получили реальные тюремные сроки
Связь ночного храпа и риска инсульта: что скрывает прерывистое дыхание во время сна
В Архангельской области одобрили финансирование 12 проектов программы "Студенческий стартап"
В Орловской области обнаружили опасный карантинный сорняк амброзию
РКБ Татарстана расширяет количество операционных залов в ходе реконструкции
Серфинг в Таиланде сделали инструментом для восстановления ментального здоровья
Поставки нефти из Казахстана возобновились после атак беспилотников
Газировка в подростковом возрасте повышает риск гипертонии в полтора раза
В Саранске построят школу и детский сад для жителей ЖК "Гратион"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.