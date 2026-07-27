Жители Дальнего Востока стали чаще покупать российские вина. В первой половине 2026 года выручка от продажи отечественных вин выросла на 35% по сравнению с прошлым годом, сообщает ПАО "ВинЛаб".
Сейчас российское вино занимает четверть всего винного ассортимента сети в регионе. Всего за полгода продали более 120 тысяч бутылок местного производства.
|Показатель
|Значение (I полугодие 2026)
|Рост продаж российских вин (в деньгах)
|+35%
|Общий рост категории вин (объем)
|+18%
|Количество проданных бутылок РФ
|Более 120 тыс. шт.
Спрос растет за счет доступности продукта и развития внутреннего рынка. Молодежь все чаще выбирает локальные бренды вместо импорта. Это меняет структуру потребления в регионе, где традиционно сильны связи с рынками АТР.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.