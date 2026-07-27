Продажи российских вин на Дальнем Востоке выросли на 35 процентов

Жители Дальнего Востока стали чаще покупать российские вина. В первой половине 2026 года выручка от продажи отечественных вин выросла на 35% по сравнению с прошлым годом, сообщает ПАО "ВинЛаб".

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Сейчас российское вино занимает четверть всего винного ассортимента сети в регионе. Всего за полгода продали более 120 тысяч бутылок местного производства.

Показатель Значение (I полугодие 2026) Рост продаж российских вин (в деньгах) +35% Общий рост категории вин (объем) +18% Количество проданных бутылок РФ Более 120 тыс. шт.

Спрос растет за счет доступности продукта и развития внутреннего рынка. Молодежь все чаще выбирает локальные бренды вместо импорта. Это меняет структуру потребления в регионе, где традиционно сильны связи с рынками АТР.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов