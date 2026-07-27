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Масштабная замена лифтов в Красноярском крае охватит девять населенных пунктов

Россия » Сибирь » Красноярск

В девяти городах Красноярского края в текущем году заменят 179 лифтов и модернизируют 125 систем газоснабжения. Работы охватят населенные пункты от Норильска до Минусинска в рамках ежегодной программы капремонта.

Ремонт лифта: два рабочих осматривают двигатель в машинном отделении
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Ремонт лифта: два рабочих осматривают двигатель в машинном отделении
Объект обновления Количество / Города
Лифтовое оборудование 179 единиц (Красноярск, Норильск, Лесосибирск, Железногорск, Зеленогорск, Дивногорск, Кодинск, Ачинск, Минусинск)
Системы газоснабжения 125 систем (Красноярск, Зеленогорск, Иланск, Канск, Минусинск, Ужур)

"Принято решение заменить существенно большее количество подъёмников, чем планировалось изначально. В первую очередь модернизируем подъемники, выработавшие 25-летний ресурс прочности", — пояснил министр строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин.

Обновление лифтов и газовых сетей напрямую влияет на безопасность жильцов. С 2014 года, когда программа капремонта была запущена в регионе, новые подъемники установили в 4660 случаях, а газовое оборудование заменили в 790 домах.

Что еще меняют по программе

Помимо лифтов и газа, капремонт включает замену крыш, фасадов, ремонт подвалов и обновление инженерных сетей: водоотведения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также электроснабжения.

Сведения об очередности работ в конкретном доме доступны на сайте Регионального фонда капитального ремонта.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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