Масштабная замена лифтов в Красноярском крае охватит девять населенных пунктов

В девяти городах Красноярского края в текущем году заменят 179 лифтов и модернизируют 125 систем газоснабжения. Работы охватят населенные пункты от Норильска до Минусинска в рамках ежегодной программы капремонта.
|Объект обновления
|Количество / Города
|Лифтовое оборудование
|179 единиц (Красноярск, Норильск, Лесосибирск, Железногорск, Зеленогорск, Дивногорск, Кодинск, Ачинск, Минусинск)
|Системы газоснабжения
|125 систем (Красноярск, Зеленогорск, Иланск, Канск, Минусинск, Ужур)
"Принято решение заменить существенно большее количество подъёмников, чем планировалось изначально. В первую очередь модернизируем подъемники, выработавшие 25-летний ресурс прочности", — пояснил министр строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин.
Обновление лифтов и газовых сетей напрямую влияет на безопасность жильцов. С 2014 года, когда программа капремонта была запущена в регионе, новые подъемники установили в 4660 случаях, а газовое оборудование заменили в 790 домах.
Помимо лифтов и газа, капремонт включает замену крыш, фасадов, ремонт подвалов и обновление инженерных сетей: водоотведения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также электроснабжения.
Сведения об очередности работ в конкретном доме доступны на сайте Регионального фонда капитального ремонта.
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