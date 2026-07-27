В Татарстане ограничили доступ к воде на шести пляжах из 25 проверенных. О запрете сообщили в Telegram-канале "Казань FIRST".
Причиной стали затяжные дожди, которые ухудшили качество воды. Власти республики закрыли часть зон для купания до тех пор, пока показатели проб не придут в норму.
Список доступных пляжей будет обновляться по мере изменения состояния воды. На текущий момент ситуация выглядит так:
|Статус пляжа
|Названия
|Разрешено
|Казань-1, Сосновый, Морской, Красная Заря, Малиновый, Белая, Песчаный, Береговой, Камышовый, Светлый, Крымский, Красный, Белый, Зеленый, Лесной, Новосельская, Медвежий, Сокол, Камыш
|Запрещено
|Салават, Белая Балка, Бараньи Камни, Песчаный, Лесной, Новосельская, Медвежий, Сокол, Камыш, Девятый, Казань-2, Пляжная, Светлый, Малая, Крымский, Красный, Белый, Зеленый, Береговой, Камышовый
Специалисты продолжат мониторинг водоемов. Как только качество воды улучшится, ограничения снимут.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.