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В Татарстане запретили купание на шести пляжах из-за качества воды

Россия » Поволжье » Казань

В Татарстане ограничили доступ к воде на шести пляжах из 25 проверенных. О запрете сообщили в Telegram-канале "Казань FIRST".

Пляж у озера
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пляж у озера

Причиной стали затяжные дожди, которые ухудшили качество воды. Власти республики закрыли часть зон для купания до тех пор, пока показатели проб не придут в норму.

Где купаться нельзя и где разрешено

Список доступных пляжей будет обновляться по мере изменения состояния воды. На текущий момент ситуация выглядит так:

Статус пляжа Названия
Разрешено Казань-1, Сосновый, Морской, Красная Заря, Малиновый, Белая, Песчаный, Береговой, Камышовый, Светлый, Крымский, Красный, Белый, Зеленый, Лесной, Новосельская, Медвежий, Сокол, Камыш
Запрещено Салават, Белая Балка, Бараньи Камни, Песчаный, Лесной, Новосельская, Медвежий, Сокол, Камыш, Девятый, Казань-2, Пляжная, Светлый, Малая, Крымский, Красный, Белый, Зеленый, Береговой, Камышовый

Специалисты продолжат мониторинг водоемов. Как только качество воды улучшится, ограничения снимут.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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