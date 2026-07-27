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Новый термальный комплекс в Тольятти привлечет туристов из других регионов

Россия » Поволжье » Самара

В Тольятти строят акватермальный комплекс "Атолл". Объект станет крупнейшим в Самарской области. Проект получил льготный кредит по федеральной программе после отбора Минэкономразвития России.

термальный источник
Фото: Wikimedia Commons by Wi1234 is licensed under Public domain
термальный источник

Площадь центра составит 18 тысяч квадратных метров. Здесь создадут инфраструктуру для оздоровления и отдыха, которая должна привлечь в город туристов из других регионов и создать новую точку активности внутри Самарской области.

Зона комплекса Состав и оснащение
Водная зона 4 бассейна (уличный с аттракционами, взрослый, два детских — включая чашу для младенцев) и 2 джакузи
Термальный комплекс 4 вида саун и турецкий хамам
Общая площадь 18 000 кв. м

Строители уже завершили основные монтажные работы. Сейчас рабочие обустраивают территорию и устанавливают оборудование. Открыть комплекс планируют в третьем квартале 2026 года.

"Министерство туризма продолжит поддерживать масштабные инициативы. Создание современной инфраструктуры для здоровья повысит привлекательность нашего региона как для местных жителей, так и для гостей со всей страны", — отметила Екатерина Матвеева во время проверки темпов строительства.

Появление объекта такого масштаба изменит рекреационный ландшафт Тольятти. Инвестиции в wellness-инфраструктуру позволяют региону конкурировать за туристические потоки, предлагая сервис уровня крупных курортных центров.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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