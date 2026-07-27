В Тольятти строят акватермальный комплекс "Атолл". Объект станет крупнейшим в Самарской области. Проект получил льготный кредит по федеральной программе после отбора Минэкономразвития России.
Площадь центра составит 18 тысяч квадратных метров. Здесь создадут инфраструктуру для оздоровления и отдыха, которая должна привлечь в город туристов из других регионов и создать новую точку активности внутри Самарской области.
|Зона комплекса
|Состав и оснащение
|Водная зона
|4 бассейна (уличный с аттракционами, взрослый, два детских — включая чашу для младенцев) и 2 джакузи
|Термальный комплекс
|4 вида саун и турецкий хамам
|Общая площадь
|18 000 кв. м
Строители уже завершили основные монтажные работы. Сейчас рабочие обустраивают территорию и устанавливают оборудование. Открыть комплекс планируют в третьем квартале 2026 года.
"Министерство туризма продолжит поддерживать масштабные инициативы. Создание современной инфраструктуры для здоровья повысит привлекательность нашего региона как для местных жителей, так и для гостей со всей страны", — отметила Екатерина Матвеева во время проверки темпов строительства.
Появление объекта такого масштаба изменит рекреационный ландшафт Тольятти. Инвестиции в wellness-инфраструктуру позволяют региону конкурировать за туристические потоки, предлагая сервис уровня крупных курортных центров.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.