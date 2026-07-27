Незаконная вырубка леса в Новгородском лесничестве нанесла ущерб свыше 10 млн рублей

Генеральный директор коммерческой организации предстанет перед судом за незаконную вырубку леса в Новгородском округе. Прокуратура уже передала уголовное дело в Новгородский районный суд.

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С июня 2024 года по февраль 2025 года обвиняемый вместе с лесозаготовительной бригадой вырубал деревья на территории Новгородского лесничества без необходимых разрешений. В результате этих действий из лесного фонда исчезло более 435 кубометров древесины.

Ущерб, который понес региональный бюджет в лице министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, превысил 10 млн рублей. Теперь сумма потерь и объем вырубки станут основанием для вынесения приговора.

Показатель Значение Объем вырубленного леса более 435 куб. м Сумма ущерба государству более 10 млн рублей Срок правонарушений июнь 2024 — февраль 2025 гг.