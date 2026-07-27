Генеральный директор коммерческой организации предстанет перед судом за незаконную вырубку леса в Новгородском округе. Прокуратура уже передала уголовное дело в Новгородский районный суд.
С июня 2024 года по февраль 2025 года обвиняемый вместе с лесозаготовительной бригадой вырубал деревья на территории Новгородского лесничества без необходимых разрешений. В результате этих действий из лесного фонда исчезло более 435 кубометров древесины.
Ущерб, который понес региональный бюджет в лице министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, превысил 10 млн рублей. Теперь сумма потерь и объем вырубки станут основанием для вынесения приговора.
|Показатель
|Значение
|Объем вырубленного леса
|более 435 куб. м
|Сумма ущерба государству
|более 10 млн рублей
|Срок правонарушений
|июнь 2024 — февраль 2025 гг.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.