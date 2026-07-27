Купальщикам на Азовском море советуют проявлять осторожность при встрече с медузами. Опасность представляют даже погибшие особи, выброшенные на берег: их щупальца остаются активными в течение нескольких дней.
Эколог и биолог Илья Андреев предупреждает, что многие народные методы лечения ожогов только вредят. Например, обработка кожи мочой не выводит яд, а создает риск занести инфекцию. Также специалист опровергает мифы о том, что прикосновение к медузам лечит радикулит или заболевания суставов.
Количество медуз у берега растет после штормов и при южном ветре. В такие дни лучше воздержаться от заплывов. Для защиты кожи можно использовать рашгарды или гидрокостюмы.
|Состав пляжной аптечки
|Назначение
|Уксус или лимонный сок
|Нейтрализация яда
|Пластиковая карта
|Удаление стрекательных клеток с кожи
|Антигистаминные средства и гели
|Снятие аллергической реакции
|Хлоргексидин
|Антисептическая обработка
"После шторма и при южном ветре количество медуз у берега может увеличиваться, поэтому в такие периоды лучше отказаться от купания", — пояснил биолог Илья Андреев}.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.