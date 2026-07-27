Медузы на Азовском море остаются опасными даже после гибели

Купальщикам на Азовском море советуют проявлять осторожность при встрече с медузами. Опасность представляют даже погибшие особи, выброшенные на берег: их щупальца остаются активными в течение нескольких дней.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Голубая медуза

Эколог и биолог Илья Андреев предупреждает, что многие народные методы лечения ожогов только вредят. Например, обработка кожи мочой не выводит яд, а создает риск занести инфекцию. Также специалист опровергает мифы о том, что прикосновение к медузам лечит радикулит или заболевания суставов.

Как избежать ожогов

Количество медуз у берега растет после штормов и при южном ветре. В такие дни лучше воздержаться от заплывов. Для защиты кожи можно использовать рашгарды или гидрокостюмы.

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"После шторма и при южном ветре количество медуз у берега может увеличиваться, поэтому в такие периоды лучше отказаться от купания", — пояснил биолог Илья Андреев}.