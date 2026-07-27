Ремонт крыш в Ивановской области: почти треть домов уже обновлена

В Ивановской области отремонтировали крыши почти в трети многоквартирных домов, вошедших в программу капремонта на этот год. Всего в список включили 129 объектов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Инспекция повреждённой крыши

Статус работ по кровлям Количество объектов Работы завершены и приняты 45 Находятся в работе (42 мягких, 24 жестких) 66 Готовятся к аукциону (конкурсная документация) 18

Для жителей это означает избавление от протечек в подъездах и квартирах верхних этажей. На все выполненные работы подрядчики дают пятилетнюю гарантию.

"На сегодняшний день на 45 объектах работы приняты, 66 кровель находятся в работе… По 18 многоквартирным домам готовится конкурсная документация для размещения на аукционе", — сообщила руководитель департамента ЖКХ Любовь Белина.

В ходе инспекции объектов в Иванове зафиксировали разную степень готовности домов. На улице Диановых, 1 рабочие уже демонтировали старую кровлю и восстановили стропила, сейчас укладывают профлист. На Ермака, 15 меняют мягкую кровлю: дом готов на 70%, и его могут сдать в августе, что раньше срока, указанного в контракте (октябрь).

Помимо крыш, регион обновит около 80 лифтов — для этого увеличили объем субсидий.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех