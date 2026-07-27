В Ивановской области отремонтировали крыши почти в трети многоквартирных домов, вошедших в программу капремонта на этот год. Всего в список включили 129 объектов.
|Статус работ по кровлям
|Количество объектов
|Работы завершены и приняты
|45
|Находятся в работе (42 мягких, 24 жестких)
|66
|Готовятся к аукциону (конкурсная документация)
|18
Для жителей это означает избавление от протечек в подъездах и квартирах верхних этажей. На все выполненные работы подрядчики дают пятилетнюю гарантию.
"На сегодняшний день на 45 объектах работы приняты, 66 кровель находятся в работе… По 18 многоквартирным домам готовится конкурсная документация для размещения на аукционе", — сообщила руководитель департамента ЖКХ Любовь Белина.
В ходе инспекции объектов в Иванове зафиксировали разную степень готовности домов. На улице Диановых, 1 рабочие уже демонтировали старую кровлю и восстановили стропила, сейчас укладывают профлист. На Ермака, 15 меняют мягкую кровлю: дом готов на 70%, и его могут сдать в августе, что раньше срока, указанного в контракте (октябрь).
Помимо крыш, регион обновит около 80 лифтов — для этого увеличили объем субсидий.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.