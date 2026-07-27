Дзержинский районный суд Петербурга приговорил троих мужчин — Владислава Рейна, Петра Токарева и Андрея Фалько — к реальным тюремным срокам за организацию теневого банковского бизнеса. Участники группы обналичили более 4 миллиардов рублей, используя сеть из десятков подставных фирм.
По данным следствия, схема заработала не позднее июня 2014 года. Организатор группы Владислав Рейн привлек Токарева и Фалько для создания инфраструктуры по выводу средств. Преступники зарегистрировали 52 юридических лица: часть компаний оформили на себя, остальные — на людей, не знавших о реальных целях бизнеса.
На эти фирмы открыли расчетные счета в легальных российских банках и подключили дистанционное обслуживание. Схема была простой: клиенты переводили деньги на счета этих компаний под видом законных сделок, а группа обналичивала средства или переводила их за рубеж. За каждую операцию теневые банкиры брали комиссию — не менее 1% от суммы.
|Показатель
|Значение
|Общая сумма для обналичивания
|от 4,4 млрд рублей
|Доход организованной группы
|от 2,1 млрд рублей
|Личный заработок Рейна
|от 44 млн рублей
|Перевод нерезидентам
|более 3 млн долларов
Суд признал фигурантов виновными в незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по переводу средств нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 172 и ст. 193.1 УК РФ). Рейн и Токарев признали вину частично, Андрей Фалько отрицал свою причастность к преступлению.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.