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Организатор теневого бизнеса в Петербурге приговорен к 7 годам колонии

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Дзержинский районный суд Петербурга приговорил троих мужчин — Владислава Рейна, Петра Токарева и Андрея Фалько — к реальным тюремным срокам за организацию теневого банковского бизнеса. Участники группы обналичили более 4 миллиардов рублей, используя сеть из десятков подставных фирм.

Фемида перед зданием суда
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Фемида перед зданием суда

По данным следствия, схема заработала не позднее июня 2014 года. Организатор группы Владислав Рейн привлек Токарева и Фалько для создания инфраструктуры по выводу средств. Преступники зарегистрировали 52 юридических лица: часть компаний оформили на себя, остальные — на людей, не знавших о реальных целях бизнеса.

На эти фирмы открыли расчетные счета в легальных российских банках и подключили дистанционное обслуживание. Схема была простой: клиенты переводили деньги на счета этих компаний под видом законных сделок, а группа обналичивала средства или переводила их за рубеж. За каждую операцию теневые банкиры брали комиссию — не менее 1% от суммы.

Показатель Значение
Общая сумма для обналичивания от 4,4 млрд рублей
Доход организованной группы от 2,1 млрд рублей
Личный заработок Рейна от 44 млн рублей
Перевод нерезидентам более 3 млн долларов

Суд признал фигурантов виновными в незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по переводу средств нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 172 и ст. 193.1 УК РФ). Рейн и Токарев признали вину частично, Андрей Фалько отрицал свою причастность к преступлению.

  • Владислав Рейн: 7 лет в колонии строгого режима и штраф 900 тысяч рублей;
  • Андрей Фалько: 6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей;
  • Петр Токарев: 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей.
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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