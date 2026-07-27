Организатор теневого бизнеса в Петербурге приговорен к 7 годам колонии

Дзержинский районный суд Петербурга приговорил троих мужчин — Владислава Рейна, Петра Токарева и Андрея Фалько — к реальным тюремным срокам за организацию теневого банковского бизнеса. Участники группы обналичили более 4 миллиардов рублей, используя сеть из десятков подставных фирм.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Фемида перед зданием суда

По данным следствия, схема заработала не позднее июня 2014 года. Организатор группы Владислав Рейн привлек Токарева и Фалько для создания инфраструктуры по выводу средств. Преступники зарегистрировали 52 юридических лица: часть компаний оформили на себя, остальные — на людей, не знавших о реальных целях бизнеса.

На эти фирмы открыли расчетные счета в легальных российских банках и подключили дистанционное обслуживание. Схема была простой: клиенты переводили деньги на счета этих компаний под видом законных сделок, а группа обналичивала средства или переводила их за рубеж. За каждую операцию теневые банкиры брали комиссию — не менее 1% от суммы.

Показатель Значение Общая сумма для обналичивания от 4,4 млрд рублей Доход организованной группы от 2,1 млрд рублей Личный заработок Рейна от 44 млн рублей Перевод нерезидентам более 3 млн долларов

Суд признал фигурантов виновными в незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по переводу средств нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 172 и ст. 193.1 УК РФ). Рейн и Токарев признали вину частично, Андрей Фалько отрицал свою причастность к преступлению.

Владислав Рейн: 7 лет в колонии строгого режима и штраф 900 тысяч рублей;

7 лет в колонии строгого режима и штраф 900 тысяч рублей; Андрей Фалько: 6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей;

6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей; Петр Токарев: 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей.