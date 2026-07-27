В Удмуртии с 28 по 31 июля повышают класс пожароопасности лесов и торфяников до четвертого. О рисках предупредил председатель Госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.
Ранее в регионе прогнозировали третий уровень опасности, но из-за установившейся жары ситуация ухудшилась. В связи с этим в республике ввели жесткие ограничения: запрещено разводить костры, готовить еду на открытом огне, а также сжигать мусор и сухую траву.
"С 28 по 31 июля в Удмуртии местами ожидается четвёртый класс пожароопасности лесов и торфяников", — сообщил Андрей Шуткин.
Дополнительным фактором риска стали грозы, которые ожидаются в отдельных районах республики днем 28 июля. Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности, чтобы избежать возникновения пожаров от ударов молний.
|Период
|Статус пожароопасности
|Запреты
|28-31 июля
|IV класс (высокий)
|Костры, открытый огонь, сжигание мусора и травы
Причиной стали устойчивые высокие температуры воздуха и низкая влажность, что делает лесную подстилку и торфяники крайне восприимчивыми к огню.
Сжигание мусора или разведение огня в период высокого класса пожароопасности влечет административную ответственность, а в случае возникновения пожара — уголовную.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.