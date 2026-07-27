В Удмуртии повышают класс пожароопасности лесов до четвертого

В Удмуртии с 28 по 31 июля повышают класс пожароопасности лесов и торфяников до четвертого. О рисках предупредил председатель Госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Лесной пожар

Ранее в регионе прогнозировали третий уровень опасности, но из-за установившейся жары ситуация ухудшилась. В связи с этим в республике ввели жесткие ограничения: запрещено разводить костры, готовить еду на открытом огне, а также сжигать мусор и сухую траву.

"С 28 по 31 июля в Удмуртии местами ожидается четвёртый класс пожароопасности лесов и торфяников", — сообщил Андрей Шуткин.

Дополнительным фактором риска стали грозы, которые ожидаются в отдельных районах республики днем 28 июля. Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности, чтобы избежать возникновения пожаров от ударов молний.

Период Статус пожароопасности Запреты 28-31 июля IV класс (высокий) Костры, открытый огонь, сжигание мусора и травы

Ответы на популярные вопросы

Почему класс опасности подняли с третьего до четвертого?

Причиной стали устойчивые высокие температуры воздуха и низкая влажность, что делает лесную подстилку и торфяники крайне восприимчивыми к огню.

Что грозит за нарушение запрета на разведение костров?

Сжигание мусора или разведение огня в период высокого класса пожароопасности влечет административную ответственность, а в случае возникновения пожара — уголовную.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова