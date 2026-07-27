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Символическая цена аренды: комплекс из четырех зданий доступен за 4 рубля

Россия » Центр » Кострома

В Костромской области ищут арендатора для исторического комплекса земской больницы в деревне Гаврилово Судиславского района. Начальная цена лота на торгах составляет 4 рубля.

Город Кострома
Фото: Own work by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Город Кострома

Речь идет о четырех зданиях общей площадью 1041,5 квадратных метра. Вместе с постройками будущему пользователю передадут в аренду земельный участок площадью более 45 тысяч квадратных метров. В инспекции по охране культурного наследия пояснили, что комплекс можно восстановить и использовать под музей, ресторан или туристическую резиденцию.

Параметр Значение
Начальная цена 4 рубля
Общая площадь зданий 1041,5 кв. м
Площадь участка от 45 тыс. кв. м

Условием аренды станет обязательство сохранить объект культурного наследия и провести реставрацию по закону. Для финансирования работ можно привлечь льготный кредит под 9% через программы ДОМ. РФ.

Земская больница в Гаврилово когда-то была одним из лучших лечебных центров Костромской губернии. После революции комплекс продолжал работать по профилю, что позволило зданиям дойти до нашего времени в относительно хорошем состоянии. Сегодня такие объекты могут стать точками роста для малых деревень, привлекая туристов и создавая рабочие места для местных жителей.

Прием заявок на торги уже начался.

Ответы на популярные вопросы

Почему цена такая низкая?

Символическая стоимость аренды часто устанавливается для объектов культурного наследия, чтобы привлечь инвестора. Основные затраты ложатся не на выкуп или аренду, а на дорогостоящее восстановление и реставрацию зданий.

Что можно открыть в этом комплексе?

Объект можно приспособить под туристическую инфраструктуру: гостиницу, ресторан или музей. Главное — соблюсти требования по сохранению исторического облика.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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