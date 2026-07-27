Калининградская область поставила в Китай 224 тонны торфяных удобрений

Компании из Калининградской области отправили в Китай 224 тонны удобрений на основе торфа. Поставки прошли с 1 по 27 июля 2026 года.

Фото: Pravda.Ru by Павел Синицын, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туманное болото на рассвете

Экспорт стал результатом проекта «Великий торфяной путь», который поддержали правительство региона и Министерство сельского хозяйства РФ. Программа помогла местным предприятиям наладить производство субстратов и выйти на внешние рынки.

Всего за время работы проекта в поставках участвовали более 200 компаний. Общий объем экспорта торфяных субстратов достиг 15 тысяч тонн. Помимо Китая, в 2026 году продукцию закупали Казахстан и Киргизия.

Показатель Значение Общий объем экспорта около 15 тыс. тонн Поставки в Китай (июль 2026) 224 тонны Количество компаний-участников более 200