Компании из Калининградской области отправили в Китай 224 тонны удобрений на основе торфа. Поставки прошли с 1 по 27 июля 2026 года.
Экспорт стал результатом проекта «Великий торфяной путь», который поддержали правительство региона и Министерство сельского хозяйства РФ. Программа помогла местным предприятиям наладить производство субстратов и выйти на внешние рынки.
Всего за время работы проекта в поставках участвовали более 200 компаний. Общий объем экспорта торфяных субстратов достиг 15 тысяч тонн. Помимо Китая, в 2026 году продукцию закупали Казахстан и Киргизия.
|Показатель
|Значение
|Общий объем экспорта
|около 15 тыс. тонн
|Поставки в Китай (июль 2026)
|224 тонны
|Количество компаний-участников
|более 200
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.