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Калининградская область поставила в Китай 224 тонны торфяных удобрений

Россия » Северо-Запад » Калининград

Компании из Калининградской области отправили в Китай 224 тонны удобрений на основе торфа. Поставки прошли с 1 по 27 июля 2026 года.

Туманное болото на рассвете
Фото: Pravda.Ru by Павел Синицын, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туманное болото на рассвете

Экспорт стал результатом проекта «Великий торфяной путь», который поддержали правительство региона и Министерство сельского хозяйства РФ. Программа помогла местным предприятиям наладить производство субстратов и выйти на внешние рынки.

Всего за время работы проекта в поставках участвовали более 200 компаний. Общий объем экспорта торфяных субстратов достиг 15 тысяч тонн. Помимо Китая, в 2026 году продукцию закупали Казахстан и Киргизия.

Показатель Значение
Общий объем экспорта около 15 тыс. тонн
Поставки в Китай (июль 2026) 224 тонны
Количество компаний-участников более 200
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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