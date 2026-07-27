Площадь Салавата Юлаева в Уфе ждет масштабное обновление. Городская администрация объявила конкурс на разработку проекта благоустройства территории вокруг главного памятника столицы Башкортостана.
На подготовку документации выделяют 10,85 млн рублей. Подрядчик должен представить готовый проект до 10 декабря текущего года, заявки принимают до 18 августа.
|Параметр
|Детали проекта
|Общая площадь участка
|8 гектаров (памятник и парк)
|Новые объекты
|Мост-терраса (120 м), визит-центр, сцена, кафе, смотровая площадка
|Инфраструктура
|Спортивные и детские зоны, лестницы с навесами к набережной Белой
Реконструкцию разделят на три очереди:
Обновление ключевой площади города позволит превратить её из транзитной зоны в полноценное общественное пространство, связав памятник Салавату Юлаеву с набережной Белой через новую систему лестниц и террас.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.