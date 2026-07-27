В Уфе выделят 10,85 млн рублей на разработку проекта обновления площади Юлаева

Площадь Салавата Юлаева в Уфе ждет масштабное обновление. Городская администрация объявила конкурс на разработку проекта благоустройства территории вокруг главного памятника столицы Башкортостана.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские деньги

На подготовку документации выделяют 10,85 млн рублей. Подрядчик должен представить готовый проект до 10 декабря текущего года, заявки принимают до 18 августа.

Параметр Детали проекта Общая площадь участка 8 гектаров (памятник и парк) Новые объекты Мост-терраса (120 м), визит-центр, сцена, кафе, смотровая площадка Инфраструктура Спортивные и детские зоны, лестницы с навесами к набережной Белой

График работ

Реконструкцию разделят на три очереди:

2026 год: обновление фонтана и прокладка инженерных сетей.

обновление фонтана и прокладка инженерных сетей. 2027 год: обустройство центральной аллеи, зон отдыха, детской площадки и спуска к реке.

обустройство центральной аллеи, зон отдыха, детской площадки и спуска к реке. Заключительный этап: высадка растений и установка уличного оборудования (фонари, флагштоки, указатели).

Обновление ключевой площади города позволит превратить её из транзитной зоны в полноценное общественное пространство, связав памятник Салавату Юлаеву с набережной Белой через новую систему лестниц и террас.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова