Жители Калужской области могут оформить помощь на школьную форму через Госуслуги

С 1 августа жители Калужской области могут подавать заявления на ежегодную выплату для покупки школьной и спортивной формы детям из многодетных семей. Собрать документы и отправить запрос можно в электронном виде через портал Госуслуг.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Ученицы в классе

Прием заявок продлится до 15 декабря включительно. Средства помогут родителям подготовить детей к учебному году, закрыв часть расходов на одежду и экипировку для занятий спортом.

Параметр Информация Размер выплаты на одного ребенка 5 434 рубля Срок подачи заявлений с 1 августа по 15 декабря Способ оформления Портал Госуслуг