Жители Калужской области могут оформить помощь на школьную форму через Госуслуги

С 1 августа жители Калужской области могут подавать заявления на ежегодную выплату для покупки школьной и спортивной формы детям из многодетных семей. Собрать документы и отправить запрос можно в электронном виде через портал Госуслуг.
Прием заявок продлится до 15 декабря включительно. Средства помогут родителям подготовить детей к учебному году, закрыв часть расходов на одежду и экипировку для занятий спортом.
|Параметр
|Информация
|Размер выплаты на одного ребенка
|5 434 рубля
|Срок подачи заявлений
|с 1 августа по 15 декабря
|Способ оформления
|Портал Госуслуг
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