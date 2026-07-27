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Жители Калужской области могут оформить помощь на школьную форму через Госуслуги

Россия » Центр » Калуга

С 1 августа жители Калужской области могут подавать заявления на ежегодную выплату для покупки школьной и спортивной формы детям из многодетных семей. Собрать документы и отправить запрос можно в электронном виде через портал Госуслуг.

Ученицы в классе
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Ученицы в классе

Прием заявок продлится до 15 декабря включительно. Средства помогут родителям подготовить детей к учебному году, закрыв часть расходов на одежду и экипировку для занятий спортом.

Параметр Информация
Размер выплаты на одного ребенка 5 434 рубля
Срок подачи заявлений с 1 августа по 15 декабря
Способ оформления Портал Госуслуг
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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