Россельхознадзор аннулировал 11 деклараций на мясную и молочную продукцию в Пензенской области с начала 2026 года. Нарушения нашли при анализе данных государственных информационных систем.
Из общего числа документов шесть относились к молочной продукции, пять — к мясной. Особое внимание инспекторы уделили рынку сливочного масла во время проверки с 10 по 13 июля.
Специалисты обнаружили четыре декларации на масло, которые зарегистрировали без обязательных тестов на антибиотики. В протоколах испытаний отсутствовали данные по левомицетину, стрептомицину, пенициллину и препаратам тетрациклиновой группы. Такие документы противоречат техническим регламентам Таможенного союза по безопасности пищевой продукции.
"Декларации признаны недействительными", — сообщили в Россельхознадзоре.
По итогам проверки индивидуальный предприниматель и сельскохозяйственный кооператив получили предостережения. Ведомство обязало их провести все требуемые исследования продукции.
Параллельно с этим Роспотребнадзор проверил качество мяса во втором квартале 2026 года. Специалисты отобрали сотни проб для лабораторного анализа.
|Тип исследования
|Количество проб
|Выявленные нарушения
|Санитарно-химические
|60
|нет
|Физико-химические
|106
|3
|Микробиологические
|275
|12
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.