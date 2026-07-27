Россельхознадзор выявил нарушения в документах производителей продуктов питания

Россельхознадзор аннулировал 11 деклараций на мясную и молочную продукцию в Пензенской области с начала 2026 года. Нарушения нашли при анализе данных государственных информационных систем.

Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Сливочное масло

Из общего числа документов шесть относились к молочной продукции, пять — к мясной. Особое внимание инспекторы уделили рынку сливочного масла во время проверки с 10 по 13 июля.

Специалисты обнаружили четыре декларации на масло, которые зарегистрировали без обязательных тестов на антибиотики. В протоколах испытаний отсутствовали данные по левомицетину, стрептомицину, пенициллину и препаратам тетрациклиновой группы. Такие документы противоречат техническим регламентам Таможенного союза по безопасности пищевой продукции.

"Декларации признаны недействительными", — сообщили в Россельхознадзоре.

По итогам проверки индивидуальный предприниматель и сельскохозяйственный кооператив получили предостережения. Ведомство обязало их провести все требуемые исследования продукции.

Контроль мясной продукции

Параллельно с этим Роспотребнадзор проверил качество мяса во втором квартале 2026 года. Специалисты отобрали сотни проб для лабораторного анализа.

Тип исследования Количество проб Выявленные нарушения Санитарно-химические 60 нет Физико-химические 106 3 Микробиологические 275 12