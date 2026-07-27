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Жители Саратова остались без холодной воды из-за ремонта коммуникаций

Россия » Поволжье » Саратов

В Саратове 27 июля часть горожан осталась без холодной воды. Причиной стали ремонтные работы на городских коммуникациях.

Кухонный смеситель
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Кухонный смеситель

Специалисты МУПП "Саратовводоканал" устраняют аварии в двух разных районах города. В первом случае работы ведутся у дома № 65 по улице Советской, во втором — у дома № 18 в Вишневом проезде.

Где отключили воду и когда ее вернут

До полуночи холодная вода отсутствует по следующим адресам:

  • 1-й Станционный проезд (от улицы Рабочей до Дегтярной);
  • Станционный проезд;
  • улица Грибова;
  • ул. Большая Садовая, 28;
  • ул. Шелковичная, 68/82;
  • ул. Астраханская, 68, 71/81;
  • ул. Пугачева, 49, 49 "а", 51, 51 "а", 51 "б";
  • дома в квадрате улиц 2-я Садовая — Пугачева — Советская — Рахова;
  • дома в границах: ул. 9-я Линия (мкр. Первомайский) — 5-й проезд (мкр. Первомайский) — 2-я Садовая — городской парк.

Отдельный участок — дома в границах улиц Тверская, Деловая, 50 лет Октября и Саперная — останутся без водоснабжения до 20:00.

Зоны пониженного давления

Жители ряда домов могут заметить слабый напор воды или ее временное исчезновение. Это затронуло следующие кварталы:

  • граница улиц Рахова — Большая Казачья — Радищева — Чернышевского — Рабочий переулок — Белоглинская;
  • квартал улиц Радищева — Московская — Мичурина;
  • зона улиц Радищева — Большая Горная — Рогожина — Посадского — Вознесенская — Октябрьская — Московская.
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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