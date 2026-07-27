Жители Саратова остались без холодной воды из-за ремонта коммуникаций

В Саратове 27 июля часть горожан осталась без холодной воды. Причиной стали ремонтные работы на городских коммуникациях.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Кухонный смеситель

Специалисты МУПП "Саратовводоканал" устраняют аварии в двух разных районах города. В первом случае работы ведутся у дома № 65 по улице Советской, во втором — у дома № 18 в Вишневом проезде.

Где отключили воду и когда ее вернут

До полуночи холодная вода отсутствует по следующим адресам:

1-й Станционный проезд (от улицы Рабочей до Дегтярной);

Станционный проезд;

улица Грибова;

ул. Большая Садовая, 28;

ул. Шелковичная, 68/82;

ул. Астраханская, 68, 71/81;

ул. Пугачева, 49, 49 "а", 51, 51 "а", 51 "б";

дома в квадрате улиц 2-я Садовая — Пугачева — Советская — Рахова;

дома в границах: ул. 9-я Линия (мкр. Первомайский) — 5-й проезд (мкр. Первомайский) — 2-я Садовая — городской парк.

Отдельный участок — дома в границах улиц Тверская, Деловая, 50 лет Октября и Саперная — останутся без водоснабжения до 20:00.

Зоны пониженного давления

Жители ряда домов могут заметить слабый напор воды или ее временное исчезновение. Это затронуло следующие кварталы:

граница улиц Рахова — Большая Казачья — Радищева — Чернышевского — Рабочий переулок — Белоглинская;

квартал улиц Радищева — Московская — Мичурина;

зона улиц Радищева — Большая Горная — Рогожина — Посадского — Вознесенская — Октябрьская — Московская.