Жители Саратова остались без холодной воды из-за ремонта коммуникаций
В Саратове 27 июля часть горожан осталась без холодной воды. Причиной стали ремонтные работы на городских коммуникациях.
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Кухонный смеситель
Специалисты МУПП "Саратовводоканал" устраняют аварии в двух разных районах города. В первом случае работы ведутся у дома № 65 по улице Советской, во втором — у дома № 18 в Вишневом проезде.
Где отключили воду и когда ее вернут
До полуночи холодная вода отсутствует по следующим адресам:
- 1-й Станционный проезд (от улицы Рабочей до Дегтярной);
- Станционный проезд;
- улица Грибова;
- ул. Большая Садовая, 28;
- ул. Шелковичная, 68/82;
- ул. Астраханская, 68, 71/81;
- ул. Пугачева, 49, 49 "а", 51, 51 "а", 51 "б";
- дома в квадрате улиц 2-я Садовая — Пугачева — Советская — Рахова;
- дома в границах: ул. 9-я Линия (мкр. Первомайский) — 5-й проезд (мкр. Первомайский) — 2-я Садовая — городской парк.
Отдельный участок — дома в границах улиц Тверская, Деловая, 50 лет Октября и Саперная — останутся без водоснабжения до 20:00.
Зоны пониженного давления
Жители ряда домов могут заметить слабый напор воды или ее временное исчезновение. Это затронуло следующие кварталы:
- граница улиц Рахова — Большая Казачья — Радищева — Чернышевского — Рабочий переулок — Белоглинская;
- квартал улиц Радищева — Московская — Мичурина;
- зона улиц Радищева — Большая Горная — Рогожина — Посадского — Вознесенская — Октябрьская — Московская.
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Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.