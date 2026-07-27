Работодатели в Амурской области могут получить деньги на оснащение мест для инвалидов и ветеранов

Компании и индивидуальные предприниматели в Амурской области могут получить государственные деньги на обустройство рабочих мест для ветеранов боевых действий, участников СВО и людей с инвалидностью первой или второй группы.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мужчина в инвалидной коляске работает в офисе

В этом году из федерального бюджета выделили 4,8 миллиона рублей. Этих средств хватит, чтобы создать в регионе 24 специализированных рабочих места. Деньги идут на покупку техники, мебели и оборудования, без которых сотрудник не сможет выполнять свои обязанности.

Показатель Значение Общий бюджет программы 4,8 млн рублей Плановое количество мест 24 рабочих места Уже созданные зоны 11 рабочих зон

На данный момент новые пространства открывают в Благовещенске, Свободном, Зее, Райчихинске, Завитинске и Шимановске. Из одиннадцати уже готовых зон четыре передали ветеранам СВО.

Примером сработала Амурская организация Всероссийского общества слепых (ВОС). Там оборудовали три места для руководителей отделений с инвалидностью по зрению. На каждую позицию государство перечислило по 200 тысяч рублей — их потратили на компьютеры, телефоны и мебель.

"Мы доказали, что люди с нарушениями зрения способны трудиться при наличии технической поддержки. Надеемся, наш опыт вдохновит других работодателей", — отметил председатель Амурской областной организации ВОС Владимир Титов.

Как получить выплату

Чтобы забрать субсидию, работодателю нужно выполнить три условия: заключить с сотрудником договор на срок от девяти месяцев, купить оборудование и подать заявку в Кадровый центр "Работа России". Сделать это нужно в течение трех месяцев после приема человека на работу.

"Наши специалисты подтвердят наличие оборудования, после чего Социальный фонд России перечислит компенсацию на счет компании. Чтобы не возвращать средства при увольнении работника, работодателю достаточно быстро нанять другого человека из льготных категорий", — пояснила заместитель руководителя Кадрового центра "Работа России" Амурской области Светлана Вотина.

Важный нюанс: деньги остаются у компании, если сотрудник отработал минимум девять месяцев. Если же человек уходит по уважительной причине, штрафы не накладывают.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов