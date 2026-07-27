Малый бизнес Казани обеспечил почти половину валового продукта города

Малый и средний бизнес Казани обеспечивает почти половину валового территориального продукта города. О текущем состоянии предпринимательского сектора сообщил заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.
По итогам первого полугодия 2026 года оборот предприятий МСП составил 396 млрд рублей. Сектор дает работу почти 189 тысячам человек, что на 2,2% больше прошлогодних показателей. Заметно выросли доходы сотрудников: средняя зарплата на малых предприятиях достигла 58,8 тыс. рублей, увеличившись в полтора раза.
|Показатель
|Значение
|Доля в ВТП Казани
|42,5%
|Оборот за полугодие 2026 г.
|396 млрд рублей
|Количество субъектов МСП
|84 тыс.
|Число самозанятых
|170 тыс.
Основной объем бизнеса сосредоточен в торговле и услугах — на них приходится 35% сектора. Далее следуют строительство (11%), наука и техподдержка (10%), логистика (8%) и обрабатывающие производства (7%).
Рост показателей обеспечили потребительские рынки. Оборот розничной торговли вырос на 4,3% до 256,4 млрд рублей. Общепит прибавил 8% (16 млрд рублей), а объем платных услуг увеличился на 7,5%, составив 84,7 млрд рублей.
Несмотря на рост оборотов, предпринимательская среда испытывает давление. В первом полугодии 2026 года зафиксирован отрицательный баланс новых и ликвидированных компаний: город потерял 10,1 тыс. субъектов МСП, в то время как открылось лишь 8,1 тыс.
Наибольшая текучесть наблюдается в тех же отраслях, что и максимальный рост. В торговле и услугах закрылись 3,8 тыс. компаний при создании 2,2 тыс. В строительстве прекратили работу 1,4 тыс. предприятий, открылось 1,1 тыс.
"Основными причинами прекращения деятельности предприниматели называют рост налоговой нагрузки и высокие процентные ставки по кредитам", — пояснил Ильдар Шакиров.
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