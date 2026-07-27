Малый бизнес Казани обеспечил почти половину валового продукта города

Малый и средний бизнес Казани обеспечивает почти половину валового территориального продукта города. О текущем состоянии предпринимательского сектора сообщил заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Смотровая площадка Центра семьи в Казани

По итогам первого полугодия 2026 года оборот предприятий МСП составил 396 млрд рублей. Сектор дает работу почти 189 тысячам человек, что на 2,2% больше прошлогодних показателей. Заметно выросли доходы сотрудников: средняя зарплата на малых предприятиях достигла 58,8 тыс. рублей, увеличившись в полтора раза.

Показатель Значение Доля в ВТП Казани 42,5% Оборот за полугодие 2026 г. 396 млрд рублей Количество субъектов МСП 84 тыс. Число самозанятых 170 тыс.

Отраслевая структура и точки роста

Основной объем бизнеса сосредоточен в торговле и услугах — на них приходится 35% сектора. Далее следуют строительство (11%), наука и техподдержка (10%), логистика (8%) и обрабатывающие производства (7%).

Рост показателей обеспечили потребительские рынки. Оборот розничной торговли вырос на 4,3% до 256,4 млрд рублей. Общепит прибавил 8% (16 млрд рублей), а объем платных услуг увеличился на 7,5%, составив 84,7 млрд рублей.

Риски: закрытия превышают открытия

Несмотря на рост оборотов, предпринимательская среда испытывает давление. В первом полугодии 2026 года зафиксирован отрицательный баланс новых и ликвидированных компаний: город потерял 10,1 тыс. субъектов МСП, в то время как открылось лишь 8,1 тыс.

Наибольшая текучесть наблюдается в тех же отраслях, что и максимальный рост. В торговле и услугах закрылись 3,8 тыс. компаний при создании 2,2 тыс. В строительстве прекратили работу 1,4 тыс. предприятий, открылось 1,1 тыс.

"Основными причинами прекращения деятельности предприниматели называют рост налоговой нагрузки и высокие процентные ставки по кредитам", — пояснил Ильдар Шакиров.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов