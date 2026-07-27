Многодетные семьи Красноярского края могут получить выплаты через соцконтракт

Многодетные семьи в Красноярске и Красноярском крае могут получить деньги на запуск бизнеса, развитие хозяйства или поиск работы через механизм социального контракта. О мерах поддержки сообщили в региональном министерстве социальной политики.
|Цель поддержки
|Сумма выплаты
|Открытие своего дела
|до 350 тысяч рублей
|Развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ)
|до 200 тысяч рублей
|Поиск работы
|прожиточный минимум (сразу после договора и еще 3 месяца после трудоустройства)
Социальный контракт заключают на срок от трех до года. Деньги выделяют под конкретные обязательства: запуск предприятия, развитие сельского хозяйства или выход на рынок труда. Если условия соглашения не будут выполнены, поддержка может быть пересмотрена.
Подать заявление можно тремя способами: через портал "Госуслуги", в многофункциональных центрах (МФЦ) или лично в отделении соцзащиты по месту жительства. В заявке нужно указать состав семьи и уровень доходов.
Полный список документов сотрудники ведомства сформируют индивидуально после того, как получат заявление. Подробные условия программы доступны на сайте Министерства социальной политики Красноярского края.
Эти меры дополняют федеральную повестку по поддержке многодетности. В 2025 году стартовал национальный проект "Семья", который включает пять программ: от поддержки материнства и детства до развития семейных ценностей и инфраструктуры культуры.
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