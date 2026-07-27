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Многодетные семьи Красноярского края могут получить выплаты через соцконтракт

Россия » Сибирь » Красноярск

Многодетные семьи в Красноярске и Красноярском крае могут получить деньги на запуск бизнеса, развитие хозяйства или поиск работы через механизм социального контракта. О мерах поддержки сообщили в региональном министерстве социальной политики.

Деньги
Фото: pixabay.com by xspline is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги
Цель поддержки Сумма выплаты
Открытие своего дела до 350 тысяч рублей
Развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ) до 200 тысяч рублей
Поиск работы прожиточный минимум (сразу после договора и еще 3 месяца после трудоустройства)

Социальный контракт заключают на срок от трех до года. Деньги выделяют под конкретные обязательства: запуск предприятия, развитие сельского хозяйства или выход на рынок труда. Если условия соглашения не будут выполнены, поддержка может быть пересмотрена.

Как оформить выплату

Подать заявление можно тремя способами: через портал "Госуслуги", в многофункциональных центрах (МФЦ) или лично в отделении соцзащиты по месту жительства. В заявке нужно указать состав семьи и уровень доходов.

Полный список документов сотрудники ведомства сформируют индивидуально после того, как получат заявление. Подробные условия программы доступны на сайте Министерства социальной политики Красноярского края.

Эти меры дополняют федеральную повестку по поддержке многодетности. В 2025 году стартовал национальный проект "Семья", который включает пять программ: от поддержки материнства и детства до развития семейных ценностей и инфраструктуры культуры.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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