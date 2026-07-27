Власти Приморья предупредили подрядчика о штрафах за срыв сроков ремонта дороги

Минтранс Приморского края потребовал от подрядчика ускорить ремонт трехкилометрового участка дороги на подъезде к поселку Андреевка в Хасанском округе. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", но темпы строительства вызвали недовольство региональных властей.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Дорожные работы"

Дорога в Хасанском районе связывает поселки и города, поэтому задержки с ремонтом напрямую влияют на логистику местных жителей. Сейчас подрядчик получил официальное предупреждение: основные этапы работ должны завершить в ближайшее время.

"Подрядчик не соблюдает сроки реализации проекта", — сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Если темпы работ не изменятся, власти применят штрафные санкции. Ремонт этого участка — часть более крупного проекта по содержанию дорог в округе, который включает и реконструкцию пути от Андреевки до границы с соседними территориями.

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