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Власти Приморья предупредили подрядчика о штрафах за срыв сроков ремонта дороги

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Минтранс Приморского края потребовал от подрядчика ускорить ремонт трехкилометрового участка дороги на подъезде к поселку Андреевка в Хасанском округе. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", но темпы строительства вызвали недовольство региональных властей.

Дорожный знак "Дорожные работы"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак "Дорожные работы"

Дорога в Хасанском районе связывает поселки и города, поэтому задержки с ремонтом напрямую влияют на логистику местных жителей. Сейчас подрядчик получил официальное предупреждение: основные этапы работ должны завершить в ближайшее время.

"Подрядчик не соблюдает сроки реализации проекта", — сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Если темпы работ не изменятся, власти применят штрафные санкции. Ремонт этого участка — часть более крупного проекта по содержанию дорог в округе, который включает и реконструкцию пути от Андреевки до границы с соседними территориями.

Объект Детали ремонта
Подъезд к пос. Андреевка Участок длиной 3 км
Проект Нацпроект "Инфраструктура для жизни"
Статус Отставание от графика, вынесено предупреждение
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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