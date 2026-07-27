Минтранс Приморского края потребовал от подрядчика ускорить ремонт трехкилометрового участка дороги на подъезде к поселку Андреевка в Хасанском округе. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", но темпы строительства вызвали недовольство региональных властей.
Дорога в Хасанском районе связывает поселки и города, поэтому задержки с ремонтом напрямую влияют на логистику местных жителей. Сейчас подрядчик получил официальное предупреждение: основные этапы работ должны завершить в ближайшее время.
"Подрядчик не соблюдает сроки реализации проекта", — сообщили в пресс-службе правительства Приморья.
Если темпы работ не изменятся, власти применят штрафные санкции. Ремонт этого участка — часть более крупного проекта по содержанию дорог в округе, который включает и реконструкцию пути от Андреевки до границы с соседними территориями.
|Объект
|Детали ремонта
|Подъезд к пос. Андреевка
|Участок длиной 3 км
|Проект
|Нацпроект "Инфраструктура для жизни"
|Статус
|Отставание от графика, вынесено предупреждение
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.