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Археологи нашли редкий глиняный предмет и старинные монеты под Саратовом

Россия » Поволжье » Саратов

Археологи завершили четвертую неделю летних раскопок в поселке Увек под Саратовом. Работа проходит в условиях экстремальной погоды: от аномальной жары до внезапных паводков, которые затапливают участки.

Разбитый горшок с сокровищами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Разбитый горшок с сокровищами

По данным организаторов проекта "Укек", за последние семь дней команда обнаружила предметы разных эпох. В список находок вошли монеты, бусины, фрагмент изразца и почти целый профиль глиняного светильника. Также ученые нашли керамическую фигурку ("пупса") начала XX века и редкое глиняное изделие с остатками желтой краски.

"Археология — это не только кисточки и красивые находки", — отметили участники экспедиции.

Специфика работы на объекте в этот раз проявилась в борьбе со стихией. Сначала археологи сооружали навесы, чтобы защититься от солнца, а к концу недели вычерпывали воду из раскопов ведрами и совками после сильного ливня.

Итоги сезона

Сейчас на Увекском городище идет 22-й полевой сезон. Проект поддерживают в министерстве культуры Саратовской области. Завершится экспедиция фестивалем археологии и реконструкции "Укек-2026", который пройдет с 4 по 6 сентября.

Параметр Данные
Срок проведения фестиваля "Укек-2026" 4-6 сентября
Номер полевого сезона 22-й
Основные находки недели Керамика, монеты, бусины, светильник
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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