Археологи завершили четвертую неделю летних раскопок в поселке Увек под Саратовом. Работа проходит в условиях экстремальной погоды: от аномальной жары до внезапных паводков, которые затапливают участки.
По данным организаторов проекта "Укек", за последние семь дней команда обнаружила предметы разных эпох. В список находок вошли монеты, бусины, фрагмент изразца и почти целый профиль глиняного светильника. Также ученые нашли керамическую фигурку ("пупса") начала XX века и редкое глиняное изделие с остатками желтой краски.
"Археология — это не только кисточки и красивые находки", — отметили участники экспедиции.
Специфика работы на объекте в этот раз проявилась в борьбе со стихией. Сначала археологи сооружали навесы, чтобы защититься от солнца, а к концу недели вычерпывали воду из раскопов ведрами и совками после сильного ливня.
Сейчас на Увекском городище идет 22-й полевой сезон. Проект поддерживают в министерстве культуры Саратовской области. Завершится экспедиция фестивалем археологии и реконструкции "Укек-2026", который пройдет с 4 по 6 сентября.
|Параметр
|Данные
|Срок проведения фестиваля "Укек-2026"
|4-6 сентября
|Номер полевого сезона
|22-й
|Основные находки недели
|Керамика, монеты, бусины, светильник
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.